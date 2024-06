Affare improvviso in Serie B: colpo in prospettiva dell’Inter

L’Inter guarda al futuro e prova a chiudere un colpo in prospettiva. I contatti tra i club sono in corso e presto si attendono novità

Lavorare sul presente, ma iniziare anche a costruire l’Inter del futuro. Sono questi i due obiettivi che si è posto Marotta in questo calciomercato. Sono diverse le trattative che il presidente nerazzurro sta portando avanti e nei prossimi giorni si potrebbe piazzare un secondo colpo in prospettiva come Tessmann.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il giocatore interessa molto ai nerazzurri e sono in corso i contatti per capire la fattibilità dell’operazione. L’intenzione dei nerazzurri è quello di acquistare il calciatore e lasciarlo in prestito nell’attuale club per consentirgli di proseguire il percorso di crescita senza particolari pressioni. Vedremo se alla fine ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca oppure le condizioni non permetteranno di chiudere l’affare in questo calciomercato.

Calciomercato Inter: colpo a sorpresa, arriva dalla Serie B

Marotta non è assolutamente nuovo a piazzare dei colpi in prospettiva. Già quando era alla Juventus era riuscito a chiudere delle trattative per giovani talenti italiani anticipando la concorrenza. Ed ora sta facendo lo stesso lavoro per l’Inter. E l’ormai vicino approdo di Tessmann in nerazzurro (lo statunitense resterà un altro anno al Venezia) ne è l’esempio più lampante.

Ma il regista americano non dovrebbe essere l’unico acquisto in prospettiva che l’Inter metterà a segno in questo calciomercato. Le ultime indiscrezioni parlano di un club fortemente interessato a Giovanni Leoni, difensore di 17 anni che in questa stagione si è messo in evidenza con la Sampdoria di Andrea Pirlo. È un classe 2006 centrale, molto bravo con i piedi che i doriani nei giorni scorsi hanno riscattato dal Padova per circa due milioni di euro.

Le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate a Marotta, che ora punta a chiudere per anticipare la concorrenza. L’idea da parte dei nerazzurri sarebbe quella di acquistarlo per poi lasciarlo un anno in prestito alla Sampdoria e consentirgli di continuare il percorso di crescita.

I prossimi giorni per il futuro di Leoni saranno fondamentali. I nerazzurri sono interessati e potrebbero decidere di affondare il colpo per assicurarsi un giovane di qualità. Vedremo se la Sampdoria aprirà da subito o deciderà di aspettare per dare vita ad una vera e propria asta.