Tempo scaduto, è addio Inter: Inzaghi perde una colonna

Dopo aver sfiorato la cessione già lo scorso anno, il calciatore si prepara all’annunciato addio ai nerazzurri: Inzaghi nei guai

La gestione Marotta – che solamente negli ultimi tre anni ha prodotto sei trofei, per non parlare dello scudetto vinto con Antonio Conte in panchina nel 2021 – si è sempre contraddistinta per due grandi direttrici di azione: almeno una cessione eccellente l’anno e il prendere a piene mani i migliori parametri zero disponibili sul mercato.

Ecco che allora, se da un parte è andata via da Appiano Gentile gente come Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic ed Andre Onana, negli anni sono arrivati profili come Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, lo stesso portiere camerunese, Marcus Thuram e, ultimi solo in ordine di tempo, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Già accreditato di essere una delle pedine sacrificabili nello scorso mercato estivo, il calciatore nerazzurro che sembra non poter sfuggire alla crudele logica del risanamento del bilancio, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2025. Questo di per sé rappresenta già un ottimo indizio per sospettare che, fermo restando il vivo interesse che parecchi club di Premier continuano a manifestare nei suoi confronti, stavolta l’addio sembra davvero inevitabile.

Stavolta non spunterà all’orizzonte un’offerta irrinunciabile come quella che 12 mesi fa convinse l’Inter a privarsi di Andre Onana, mettendo tra l’altro a segno una plusvalenza record. L’esterno è pronto ad accasarsi all’estero.

Dumfries, è il momento dei saluti: Inzaghi cerca il sostituto

Del resto, come raccontano le cronache degli ultimi mesi, sembra non esserci più margine per il prolungamento del matrimonio tra Denzel Dumfries e il club Campione d’Italia. L’olandese, impegnato ad Euro 2024 con la sua nazionale, avrebbe deciso di cedere alle lusinghe provenienti da Oltremanica, ‘facilitando’ così in qualche modo un’idea che già balenava nei complicati piani di mercato dell’abile dirigente nerazzurro.

Tralasciando per un momento le suggestioni che vorrebbero l’ex PSV possibile acquisto di Milan o Juventus, Dumfries andrà via per una cifra vicina ai 30 milioni. Quasi la metà di quanto l’Inter aveva chiesto nella scorsa estate.

Il tecnico Simone Inzaghi, lungi dal restare sorpreso dal silenzioso epilogo della vicenda, ha già dato mandato a Marotta per cercare l’erede del giocatore oranje. Fermo restando che in rosa c’è già un certo Tajon Buchanan, che dopo l’apprendistato semestrale della scorsa stagione, sembra pronto a giocarsi fino in fondo le sue carte.

Il nuovo obiettivo di mercato del club meneghino si chiama Dan Ndoye, il gioiello del Bologna che ad Euro 2024 sta confermando quanto di buono fatto vedere nella splendida annata dei felsinei sotto la guida di Thiago Motta. Costo dell’operazione? Almeno 25 milioni di euro: praticamente la stessa cifra che l’Inter incasserà dalla partenza di Dumfries.