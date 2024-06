All’Inter come Frattesi: 35 milioni e scambio, Marotta ci prova

L’Inter lavora ad un colpo alla Frattesi: 35 milioni più uno scambio. Nei prossimi giorni si tenterà l’affondo decisivo per il calciatore.

L’Inter continua ad essere molto attiva in questo calciomercato. Gli obiettivi del club sono chiari e Marotta ormai da settimane si è messo al lavoro per cercare di soddisfare le richieste di Simone Inzaghi. Un compito non semplice considerando anche la decisione di Oaktree di non fare spese folli, ma il presidente nerazzurro sta provando a individuare le formule giuste per accontentare il tecnico e fare alzare il livello della rosa.

E su uno dei principali obiettivi del club campione d’Italia potrebbe esserci una svolta. L’idea è quella di portarlo alla corte di Simone Inzaghi in una operazione molto simile a quella di Davide Frattesi. Marotta è pronto a preparare l’assalto definitivo soprattutto se dovesse arrivare una apertura da parte della squadra proprietaria del cartellino. Di certo nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità molto importanti in questa vicenda.

Gli obiettivi in casa Inter da raggiungere nelle prossime settimane sono molto chiari: un difensore centrale e una seconda punta. Queste sono le priorità del club per alzare il livello della rosa ed essere ancora più competitivi rispetto alla scorsa stagione. E anche sui nomi possiamo dire che tra i nerazzurri non ci sono dubbi.

Calciomercato Inter, svolta improvvisa: si avvicina il nuovo colpo

Per quanto riguarda l’attaccante, il profilo in pole position resta Gudmundsson del Genoa. Il Grifone fino a questo momento ha chiesto 40 milioni di euro per lasciar partire il proprio attaccante. Una cifra considerata molto alta dal club nerazzurro. Ma ora potremmo essere vicini ad una svolta. Secondo le ultime indiscrezioni, il club ligure avrebbe aperto per la formula del prestito con obbligo condizionato per lasciar partire l’islandese.

Possibile, quindi, una operazione simile a Frattesi, con il riscatto che in quel caso scattò col primo punto nel mese di febbraio. L’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro, ma l’Inter proverà ad inserire una contropartita tecnica per abbassare ancora di più la parte cash.

In caso di una apertura simile, la trattativa per Gudmundsson comunque non dovrebbe chiudere in poco tempo. Il suo arrivo resta legato alla partenza di Arnautovic e per questo ci dovrà essere prima l’addio dell’austriaco e solo dopo si affonderà il colpo con il Genoa per arrivare al giocatore. Una vicenda, quindi, destinata a tenere banco ancora per diverse settimane.