È il ‘sogno’ di Inzaghi: Inter, undici cessioni per esaudirlo

Simone Inzaghi ha un ‘sogno’ in questo calciomercato e l’Inter è pronta a fare qualsiasi cosa per accontentare il proprio allenatore

Simone Inzaghi ha dato indicazioni molto chiare all’Inter in questo calciomercato: le priorità sono rappresentate da un centrale di difesa e da una seconda punta. Il tecnico ha in mente i nomi giusti che servono alla sua squadra per alzare il livello ed ora la società è pronta a fare di tutto per accontentare il proprio allenatore.

E uno dei sogni di Inzaghi potrebbe essere avverato con ben 11 cessioni. Marotta sarebbe al lavoro per sfoltire la rosa e avere quei soldi utili a soddisfare la richiesta del tecnico. Un rinforzo che non arriverà nell’immediato considerando il fatto che ci vorrà del tempo per definire gli addii. Ma le idee sono molto chiare in casa nerazzurra e già nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità importanti in questo senso.

Calciomercato Inter, Inzaghi e il ‘sogno’ Gudmundsson: il piano di Marotta

Alzare il livello della rosa senza fare spese folli. È questo l’ordine dato da Oaktree a Marotta per le prossime settimane di mercato. Il presidente, quindi, dovrà trovare le giuste soluzioni per accontentare le richieste di Simone Inzaghi da un lato e seguire anche le indicazioni date dalla proprietà. Per questo motivo attualmente il numero uno nerazzurro è impegnato nelle cessioni e solamente dopo affonderà il colpo per uno dei sogni del proprio tecnico.

L’allenatore piacentino ha individuato in Albert Gudmundsson il nome giusto per rinforzare il reparto offensivo. Il Genoa potrebbe aprire ad una operazione in stile Frattesi (prestito con obbligo a 35 milioni ndr), ma servono prima delle cessioni visto che il Grifone potrebbe dire no all’inserimento di qualche contropartita. Il primo giocatore in uscita per fare posto all’islandese è sicuramente Arnautovic. Senza la partenza dell’austriaco non ci sarà l’arrivo dell’attaccante attualmente in forza alla formazione di Gilardino.

Ma serviranno altri addii per avere quel gruzzoletto in grado di accontentare le richieste del Genoa. E per questo motivo si sta lavorando alle partenze di giocatori come Stankovic, Sebastiano e Pio Esposito, Satriano, Oristanio, Radu, Agoume, Vanheusden e Correa. Senza dimenticare che per arrivare a Gudmundsson i nerazzurri potrebbero decidere di ‘sacrificare’ Valentin Carboni magari proprio per una offerta di 30 milioni di euro. Questi soldi sarebbero subito reinvestiti con il Genoa per avverare il sogno di Simone Inzaghi per l’attacco.