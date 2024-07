Scippo al Manchester City: gratis all’Inter, affare sconvolgente

L’Inter lavora ad un colpo molto importante in ottica futura: i nerazzurri preparano uno scippo a parametro zero al Manchester City.

L’Inter sogna un colpo di livello per il futuro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i nerazzurri possono pensare a un futuro parametro zero del Manchester City. Le riflessioni sono in corso e gli ottimi rapporti con l’entourage del giocatore potrebbero rappresentare un vantaggio per il club campione d’Italia in una eventuale trattativa con il calciatore.

Le valutazioni sono in corso da parte di Marotta. Il contratto in scadenza nel 2025 consente ai nerazzurri di avere più tempo per ragionare sulla fattibilità dell’operazione. Sicuramente si tratta di una occasione che l’Inter potrebbe provare a non farsi sfuggire soprattutto se non ci sarà il rinnovo con il club inglese. Nei prossimi mesi ne sapremo di più, ma i nerazzurri pensa ad uno scippo a Citizens la prossima estate.

Calciomercato, colpo dell’Inter: arriva dal City

Il lavoro dell’Inter in questo calciomercato si divide in due: da una parte portare dei giocatori pronti da dare a Simone Inzaghi, dall’altra cercare di assicurarsi giovani talenti per un futuro roseo. E il possibile colpo che i nerazzurri sognano dal Manchester City va proprio nella seconda direzione. Naturalmente si tratta di un acquisto che dipenderà molto dalla volontà del club inglese di non proseguire il rapporto con il giocatore.

Stando alle ultime indiscrezioni, nel mirino dell’Inter potrebbe presto finire Yan Couto. Il laterale brasiliano nella stagione appena conclusa ha giocato in prestito al Girona e i Citizens nelle prossime settimane potrebbero decidere di lasciarlo andare anche in via definitiva considerando il contratto in scadenza nel 2025. Ma non è da escludere che alla fine possa arrivare in scadenza e scegliersi da solo la sua nuova squadra.

Uno scenario che potrebbe portare l’Inter ad affondare il colpo e regalare il calciatore a zero a Simone Inzaghi. I nerazzurri potrebbero fare tutte le valutazioni del caso sulla possibilità di piazzare un acquisto importante come quello di Couto. E gli ottimi rapporti con l’entourage del centrale potrebbero consentire di facilitare la firma.

Naturalmente il suo arrivo a Milano è strettamente legato dalle decisioni del Manchester City sul futuro del giocatore. Il contratto in scadenza potrebbe portare i Citizens a cederlo già in questa sessione di calciomercato. In caso di uno slittamento alla prossima estate, il club campione d’Italia potrebbe balzare in pole position.