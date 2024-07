5 milioni per Mkhitaryan, svolta inattesa: spunta il nome della nuova squadra

Uno dei perni del centrocampo di Simone Inzaghi potrebbe cedere alle lusinghe della sua vecchia squadra: c’è l’offerta

Prima le solite sirene su Lautaro Martinez, destinato in ogni caso a restare in nerazzurro grazie al maxi contratto da 9 milioni a stagione fino al 2029: manca solo la firma, ma le parti sono d’accordo da tempo.

Poi le voci, rimbalzate dalla Germania, di un corteggiamento insistente del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu, altro insostituibile nello schieramento tattico di Simone Inzaghi: anche qui però, il diretto interessato avrebbe smentito qualsiasi speculazione sul suo conto. Il capitano della Turchia, sempre più innamorato della maglia nerazzurra, resterà alla Pinetina.

Per ultima, ecco l’indiscrezione sul mal di pancia lamentati daDavide Frattesi, per il quale da più parti si è anche ipotizzato un fantasmagorico approdo alla Juve. Insomma, salvo qualche rara eccezione, parecchi big della prima squadra del club Campione d’Italia sono stati accostati, negli ultimi tempi, ad altri grandi club.

All’appello mancava solo il nome di Henrikh Mkhitaryan, il 35enne armeno che giusto nello scorso dicembre ha prolungato il suo matrimonio con la Beneamata fino al 2026. Detto fatto. Ora anche l’ex Roma e Manchester United sarebbe accreditato di cambiare aria prima dell’inizio della nuova stagione.

Mkhitaryan, sirene ‘familiari’ per l’armeno: quanto balla sul tavolo

Prima che si affermasse come uno dei centrocampisti più forti d’Europa, Mkhitaryan aveva brillato per tre anni nelle fila dello Shakhtar Dontesk. Anzi a dirla tutta è stato proprio grazie alla brillante esperienza in Ucraina che il calciatore si è affacciato sul palcoscenico del grande calcio internazionale, grazie alla lungimiranza del Borussia Dortmund, che lo acquistò per 27,5 milioni.

Sulla carriera di ‘Miki’ è inutile dilungarsi troppo. Basterebbe ricordare che ovunque sia andato, ha vinto. Anche quando qualcuno aveva storto il naso per il suo arrivo all’Inter, il giocatore con la musica italiana nel cuore – è un grande fan di Albano, ndr – ha convinto tutti. Sfoderando prestazioni incredibili e diventando un titolarissimo dell’Inter targata Simone Inzaghi.

Nessuno mette in dubbio la permanenza dell’armeno quanto meno per la prossima stagione, ma contestualmente si fa largo il rumor che vorrebbe proprio lo Shakhtar disposto a bussare alle porte dei nerazzurri con un’offerta di 5 milioni.

Il club meneghino potrebbe anche decidere di pensarci, considerando l’arrivo di Piotr Zielinski a centrocampo e la rinnovata voglia di emergere di Davide Frattesi. Per il momento non esiste una vera e propria trattativa, ma il club ucraino accoglierebbe a braccia aperte il ritorno del campione.