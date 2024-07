Lascia l’Inter ma resta in Serie A: cessione lampo da 6 milioni

Pronto un nuovo addio in casa Inter: futuro ancora in Serie A, i nerazzurri incassano subito 6 milioni di euro

È il calciomercato a fare la voce grossa, da settimane a questa parte. Sullo sfondo Euro 2024 ed i tanti talenti di Simone Inzaghi protagonisti con le rispettive Nazionali: ma nel frattempo si fanno largo le prime operazioni estive con un addio immediato ai colori nerazzurri.

Dopo un anno nel quale la conquista dello Scudetto non è mai stata veramente in discussione, non sarà certamente facile rinforzare una rosa già estremamente competitiva come quella nerazzurra. In casa Inter si lavora a pochi nomi ma giusti, oculati, nell’ambito di una crescita collettiva che potrebbe far fare il definitivo salto di qualità pure in Champions League. Tornare a vincerla quindici anni dopo il ‘Triplete’ di Mourinho rimane il grande sogno.

Ma i sogni vanno coltivati e così accade anche in sede di mercato dove i tifosi possono già fare i conti con due certezze. Essere arrivati alle firme di due parametri zero come Zielinski e Taremi potrebbe già significare molto per l’Inter del futuro.

Il bomber iraniano, dopo le valanghe di gol con la maglia del Porto, è pronto per una grande sfida: sarà lui la primissima scelta dopo Thuram e il capitano, Lautaro Martinez. Nelle ultime ore si sta, però, facendo strada una nuova ipotesi di addio. La dirigenza di Viale della Liberazione è infatti pronta a cedere ad un club di Serie A uno dei suoi gioiello. Una partenza immediata: affronterà da rivale la squadra di Inzaghi nel prossimo campionato.

Bye bye Inter, futuro in Italia: scelta fatta

22 anni, un grande talento ed il passato fatto di esperienze tra la Francia, il calcio italiano ed in ultima battuta. Dopo il prestito di sei mesi al Siviglia, adesso Lucien Agoumé pare orientato a dire addio a titolo definitivo all’Inter: per il centrocampista un’intrigante opzione tutta italiana.

L’Inter ha altre priorità per il presente ed in mediana Agoume rischia di non giocare praticamente mai. Ecco perché il nazionale francese, che ha accumulato 12 presenze nella Liga col Siviglia, potrebbe essere molto presto ceduto ad un club di Serie A pronto a sborsare 6 milioni di euro per il cartellino del classe 2002. Si tratta del Venezia che, dopo la meravigliosa cavalcata promozione, vuole rimanere nella massima serie e fornire il prima possibile al neo tecnico Eusebio Di Francesco una rosa all’altezza della situazione.

E così Agoumé, con le sue caratteristiche in mezzo al campo, rappresenterebbe una primissima scelta per la dirigenza lagunare. Davanti ad una proposta da 6 milioni sul tavolo, Marotta non avrebbe alcun dubbio e il classe 2002 si ritroverebbe in un lampo a lasciare i colori nerazzurri. Il Venezia, che si radunerà a Falcate sulle Dolomiti bellunesi tra pochi giorni, potrebbe chiudere il colpo in tempi brevi: non è escluso che Agoumé possa giocare la sua prima partita il 20 luglio in amichevole contro il Genoa.