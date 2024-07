Addio Inter, è tutto fatto con la Juve: fissate le visite mediche

La Juventus soffia un giocatore all’Inter. Operazione chiusa dai bianconeri e visite mediche fissate. Nuovo rinforzo per Thiago Motta

È una Juventus molto attiva in questi giorni di calciomercato. Dopo aver definito i colpi Douglas Luiz e Di Gregorio, i bianconeri sono ormai ad un passo a dare il terzo rinforzo a Thiago Motta. L’operazione può considerarsi chiusa e la prossima settimana, subito dopo le visite mediche, dovrebbe arrivare la tanto attesa ufficialità.

Un rinforzo fortemente voluto da Giuntoli, che negli ultimi giorni ha deciso di accelerare per chiudere la trattativa e anticipare la concorrenza. Sul giocatore, infatti, c’erano diversi club, tra cui anche l’Inter. Ma alla fine a spuntarla sono stati i bianconeri e nei prossimi giorni il nuovo rinforzo si unirà alla squadra di Thiago Motta. Un acquisto che rende la Juventus ancora più competitiva in vista di una lotta per lo Scudetto che si preannuncia molto serrata.

Calciomercato, Inter beffata: firma con la Juventus

La Juventus è riuscita in questi ultimi giorni a mettere la freccia sulla concorrenza e assicurarsi un calciatore molto importante sia per il presente che il futuro. Un rinforzo che consente a Thiago Motta di avere una freccia in più al suo arco in vista di una stagione che si preannuncia assolutamente molto impegnativa.

Khephren Thuram è il terzo colpo di questo calciomercato della Juventus. Il fratello di Marcus arriva in bianconero dal Nizza a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro e nella prossima settimane firmerà un contratto quinquennale con la squadra di Thiago Motta. Il centrocampista, che nella rosa bianconera andrà prendere il posto di Rabiot, si unirà subito ai suoi nuovi compagni.

La squadra torinese, come confermato da Henry nelle scorse ore, ha dato parere negativo alla partecipazione del giocatore alle Olimpiadi proprio per averlo a disposizione nell’immediato. Una scelta condivisa con Thiago Motta e a breve, quindi, il centrocampista raggiungerà il capoluogo piemontese.

Ricordiamo che il giocatore francese piaceva anche all’Inter, seppur in ottica 2025 e quindi a zero. L’arrivo di Khephren in bianconero accende la sfida in famiglia nella lotta Scudetto ed è già partito il conto alla rovescia per la doppia sfida sul campo che li vedrà per la prima volta avversari nel nostro campionato.