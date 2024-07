Con l’Inter è finita: trattativa flash e cessione in Arabia

Niente Inter per un giocatore. Nelle ultime ore è entrata nel vivo la trattativa con un club arabo e la firma potrebbe arrivare a breve.

L’Arabia anche questa estate si candida come una vera e propria outsider del calciomercato. I club sauditi negli ultimi giorni si stanno muovendo con molta attenzione per cercare di portare nel proprio campionato i migliori talenti a livello internazionale e già nelle prossime ore potrebbe esserci un nuovo annuncio.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, un club arabo ha deciso di accelerare per chiudere un colpo importante in ottica futura. Il giocatore piaceva molto anche all’Inter, ma ora la pista saudita è quella in pole position. La trattativa è ormai ben impostata e ci si attende una chiusura in davvero poco tempo. Una svolta improvvisa e inaspettata se si pensa anche alle voci che volevano il giocatore destinato ad una avventura in un campionato importante.

Calciomercato: niente Inter, va in Arabia

Nonostante l’attenzione mediatica verso il campionato arabo non sia simile a quella di qualche mese fa, le squadre saudite continuano ad essere protagoniste sul calciomercato. L’obiettivo è quello di portare i migliori giocatori e anche allenatori di esperienza per riuscire ad alzare il livello delle squadre.

E tra i club più attivi in questi giorni c’è sicuramente l’Al-Ittihad. Il club arabo, che ha ormai chiuso l’arrivo in panchina di Stefano Pioli, sta lavorando duramente per creare una rosa competitiva. Nelle scorse ore si è parlato di de Vrij e Bennacer dalla Serie A, ma c’è anche un altro giocatore che ben presto potrebbe vestire la maglia della squadra saudita.

Stiamo parlando del portiere brasiliano Bento. L’Inter lo aveva messo in cima alla lista per il ruolo di vice Sommer, ma le richieste dell’Athletico Parananense hanno portato i nerazzurri a cambiare obiettivo e virare su Josep Martinez.

Ora sul brasiliano, che ha molti estimatori in Europa, c’è il forte interesse della futura squadra di Pioli, già al lavoro per de Vrij. La trattativa è in corso e si punta a chiudere in davvero poco tempo anche per anticipare una folta concorrenza. L’obiettivo è quello di dare un portiere di qualità e talento al tecnico italiano.

L’ultima parola spetterà direttamente all’estremo difensore. Toccherà a lui decidere se iniziare questa esperienza nel campionato arabo oppure aspettare magari l’offerta di una big europea. Riserve che saranno sciolte sicuramente nei prossimi giorni.