Dall’Inter alla Juve, cambia tutto all’improvviso: affare a zero

Inter e Juventus, la sessione estiva di calciomercato si infiamma: può firmare a zero, ecco i dettagli

Inter e Juventus nella scorsa stagione si sono date battaglia per un tricolore che alla fine si è trasferito sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Un duello a distanza, a dirla tutta, durato fino a fine 2023: poi il tracollo degli uomini di Allegri e i nerazzurri si sono fiondati sulla seconda stella.

Rivalità che andrà avanti sicuramente anche nella prossima annata calcistica: nel mezzo però, in questo momento, vi è la sessione estiva di calciomercato. E come già accaduto in passato, le due società sembrerebbero intenzionate ad incrociare ancora le spade nella corsa a diversi profili ghiotti che potrebbero cambiare casacca nelle prossime settimane.

L’urgenza per i campioni d’Italia in carica, in questo momento, è rappresentata dal gravissimo infortunio di Tajon Buchanan che si è fratturato la tibia in allenamento con la nazionale canadese. Urge un sostituto.

In casa Juventus, invece, la rivoluzione sarà totale. O quasi. L’addio di Adrien Rabiot – non ancora definitivo – ha fatto spazio alle firme di Douglas Luiz e Khephren Thuram mentre in attacco rimane caldissima la pista che dovrebbe portare Federico Chiesa lontano dalla Torino bianconera per evitare che l’attaccante saluti a zero tra meno di un anno.

Ad ogni modo nelle ultime ore è spuntata una soluzione che coinvolgerebbe tanto l’Inter quanto la Juventus. E stavolta ad averla vinta sarebbe Cristiano Giuntoli che sembrerebbe pronto a fiondarsi su un big accostato in queste ore al club di Oaktree.

Altro che Inter, Alonso può firmare con la Juve

Ha già giocato in Italia prima di prendere il volo, nell’estate 2016, in Premier League. Direzione Londra, al Chelsea, per 23 milioni di euro. Adesso Marcos Alonso, che di anni ne ha 33, potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A.

Il laterale spagnolo è reduce dalla deludente avventura con la maglia del Barcellona. Due anni nei quali ha giocato poco, fino a terminare nell’elenco degli svincolati di lusso solo pochi giorni fa. E adesso il terzino potrebbe diventare un’opzione concretissima pure per la Juventus. Cristiano Giuntoli ci sta pensando, vista anche la partenza a scadenza di Alex Sandro: serve un nuovo laterale di spessore internazionale ed in questo l’ex Fiorentina sarebbe perfetto.

Giuntoli potrebbe tentare l’affondo e anticipare l’Inter per regalare a Thiago Motta il classe ’90. Il talento di Madrid nel suo ultimo anno in Catalogna ha racimolato 8 presenze tra Liga e Champions League, con appena 389′ in campo, a causa di problemi alla schiena. Adesso la soluzione bianconera, per rilanciarsi in un club blasonato come la Juventus.