Nuova squadra per Carboni, operazione in prestito: annuncio ufficiale

In casa Inter si discute ancora dell’immediato futuro di Valentin Carboni, la giovane stella argentina appena rientrato dal prestito al Monza

Chissà che forse, considerando gli ottimi e proficui rapporti tra i due club, il calciatore non possa tornare in prestito laddove, per la prima volta, ha fatto vedere sprazzi del suo immenso talento. Sebbene l’accordo per il trasferimento temporaneo di Valentin Carboni al Monza si sia esaurito al 30 giugno, l’esperienza nel club brianzolo ha certamente giovato alla crescita del giovanissimo sudamericano. Arricchendo nel contempo anche la qualità complessiva della rosa biancorossa.

Non sarebbe dunque follia ipotizzare una nuova collaborazione, magari impostata con altri parametri, o addirittura di stampo oneroso, tra le due società. Quel che è certo è che l’Inter stia ragionando seriamente non solo sull’idea di una cessione definitiva del suo gioiellino – un’ipotesi a dire il vero considerata scellerata dai più – ma anche su un nuovo prestito che consenta al trequartista di crescere ancora. Magari ripresentandosi più che pronto alla casa madre tra 12 mesi.

È certamente di ques’ultimo avviso una vecchia gloria della Beneamata, uno che nei suoi lunghissimi trascorsi in maglia Inter ne ha visti passare di campioni. Sia già affermati che in erba. Le parole dell’ex nazionale azzurro ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ suonano quasi come un suggerimento ‘obbligatorio’ da seguire per Marotta e soci.

Inter-Carboni, Nicola Berti ha le idee chiare

“Parliamo di un talento cristallino, fosse per me lo terrei per tutta la vita all’Inter. Però allo stesso tempo bisogna essere obiettivi, facendo un ragionamento anche sull’organico attualmente a disposizione di Simone Inzaghi“, ha esordito Nicola Berti ai microfoni del quotidiano romano.

“Non può ancora giocare titolare in questa Inter e nell’attuale fase della carriera lui ha bisogno di far parte di una squadra che lo schieri dal primo minuto. Parliamo di un ragazzo di 19 anni, meglio mandarlo a fare ulteriore esperienza da qualche parte, magari per un altro anno, in modo che possa crescere ancora. L’Inter adesso è questa qui e in ogni caso non c’è fretta perché il futuro è tutto dalla parte del giocatore”, ha concluso.

Lupus in fabula, ora c’è da registrare il concreto interesse del Marsiglia di Roberto De Zerbi attorno al talento convocato da Scaloni per la Copa America 2024 in corso di svolgimento.

Stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza del club lombardo starebbe prendendo in considerazione solo le proposte di prestito: per chi volesse Carboni a titolo definitivo, si richiedono 40 milioni di euro (ma anche 30 potrebbero andar bene) sull’unghia…