Tutto confermato: scambio di documenti e affare chiuso

Inter e Real Betis ad un passo dalla fumata bianca definitiva per il trasferimento delle prestazioni del giovane difensore centrale spagnolo Alex Perez, ulteriore indizio a conferma

L’Inter lo aveva promesso e anche in questa occasioni ci è riuscita, ha mantenuto la parola. Non che ci si aspettasse diversamente dalla dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, due dei principali promotori di operazioni di mercato sempre mirate e puntualmente prosperose.

L’ultima riguarda proprio l’innesto di un nuovo volto fra le file dei difensori di cui dispone attualmente Simone Inzaghi, non tanto come ripiego o come erede di uno degli attuali contendenti allo status di titolare, quanto piuttosto come prospetto per il futuro. Del resto, fino a questo momento il tridente arretrato composto da Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Benjamin Pavard ha fruttato grandi numeri ed ha contribuito nel complesso all’ottenimento della seconda stella in Serie A. Senza poi dimenticare l’apporto di Stefan de Vrij e Yann Bisseck, altro giovane su cui l’Inter ha investito con coraggio e che si è fatto sempre trovare pronto quando chiamato in causa. Adesso tocca al classe 2006 Alex Perez.

Tutti gli occhi sono puntati su di lui. L’Inter non è nuova a prelevare calciatori dall’estero e se lo fa, vuol pur dire qualcosa. L’affare è stato avviato con il Betis Siviglia già da qualche tempo e le parti hanno continuato a lavorare nelle ultime settimane affinché il rapporto non tramontasse. Giusto quel che bastava, finché la sessione di mercato non ha aperto i battenti.

Alex Perez all’Inter, ecco l’ultimo atto: ha seguito la pagina Instagram dei nerazzurri

L’idea della dirigenza nerazzurra resta comunque quella di un prestito con diritto di riscatto per valutare al meglio, nella nuova realtà italiana, come il calciatore potrebbe comportarsi. Anche e soprattutto in funzione di turnover, come potrebbe capitare nelle prime fasi di Coppa Italia dove vedremo senza dubbio all’opera anche Josep Martinez in arrivo dal Genoa.

Stando alle ultime informazioni lanciate dal portale spagnolo ‘Relevo’, le parti coinvolte nell’affare starebbero procedendo allo scambio dei documenti per la chiusura definitiva dell’affare. Alex Perez potrebbe dunque essere a disposizione di Inzaghi sin dalla fase del ritiro, in programma nelle prossime settimane. Un altro indizio a conferma di quanto raccontato in precedenza anche qui su ‘interlive‘, è stato altresì il gesto del ‘follow’ su Instagram da parte del giovane calciatore al profilo social del club nerazzurro. L’ulteriore step che lo avvicina inevitabilmente alla sua nuova casa.