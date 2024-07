Operazione folle: scambio immediato con Asllani

Kristjan Asllani potrebbe finire in uno scambio folle nei prossimi giorni sul calciomercato: l’Inter ha le idee ben chiare e sa già cosa fare

Gli sforzi dell’Inter in questa fase si protrarranno soprattutto in difesa, lì dove c’è necessità di un rinforzo che possano regalare a Simone Inzaghi un parco giocatori competitivo per affrontare tutte le competizioni e fare la voce grossa anche in Champions League e al Mondiale per club.

Vi abbiamo annunciato già mesi fa che la Beneamata aveva deciso di cercare un nuovo braccetto di sinistra che potesse dar fiato ad Alessandro Bastoni. Ora la necessità è sempre più stringente, dato che Stefan de Vrij potrebbe lasciare la Beneamata e Carlos Augusto potrebbe tornare nel suo ruolo naturale, cioè da esterno mancino a tutta fascia.

Anche gli altri club sono ben consapevoli dell’esigenza che ha l’Inter in questo momento, e proprio per questa ragione potrebbero pensare di proporre ai nerazzurri, anche tramite il lavoro di agenti e intermediari, diversi scambi che potrebbero soddisfare la Beneamata, o almeno tentarci. In questo senso, va annoverato l’ultimo possibile tentativo della Fiorentina, che riguarda due nomi molto chiacchierato anche in passato per questi due club.

La Fiorentina propone lo scambio per Asllani: l’Inter dice no

Non è un mistero che la Fiorentina apprezzi parecchio le qualità di Kristjan Asllani, mediano che all’Inter ha il ruolo di vice Calhanoglu e che non ha mai palesato insoddisfazione per il suo impiego in nerazzurro, anzi ha sempre apprezzato la possibilità di crescere alle spalle di un gigante della regia.

Inzaghi crede in lui e anche in momenti molto importanti gli ha dato le giuste responsabilità, pe cui l’intenzione della Beneamata è non cedere il ragazzo, se non di fronte a cifre veramente pesanti, sopra i 30 milioni di euro. Raffaele Palladino, però, stravede per l’ex Empoli e ha chiesto alla sua nuova società di fare un tentativo.

Per questo, la Viola lo infilerebbe in uno scambio con Nikola Milenkovic, per cui l’Inter ha espresso interesse da anni, ma che non è mai arrivato concretamente a Milano. Ovviamente, sarebbero gli agenti a far filtrare la possibilità ai nerazzurri, ma l’operazione è destinata a spegnersi ancor prima di inziare. I campioni d’Italia non cercano un braccetto destro e non sono più così convinti dal serbo, per cui non avrebbero interesse a chiudere lo scambio.