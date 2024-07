Dall’Inter alla Juventus, l’annuncio ufficiale dell’agente

I destini di Inter e Juventus continuano ad essere intrecciati. Il passaggio di un giocatore è ormai definito e c’è l’annuncio dell’agente.

Le strade di Inter e Juventus in questo calciomercato si incroceranno più di una volta. Sono diversi gli obiettivi in comune tra le due squadre ed entrambe le dirigenze sono al lavoro per provare ad anticipare la concorrenza e regalare rinforzi importanti ai propri tecnici sia per il presente che per il futuro.

Come già successo in passato, non si possono escludere trattative dirette tra i due club per qualche trasferimento. E proprio su questo nei giorni scorsi è arrivato un annuncio ufficiale da parte dell’agente. Il giocatore è pronto all’occasione più grande della sua carriera e vestire la maglia di bianconera. Una sorta di tradimento considerando il suo passato interista. Ma la Juventus ha deciso di scommetterci ed ora il calciatore è pronto a ripagare la fiducia.

Calciomercato, firma con la Juventus: sorride anche l’Inter

La Juventus è molto attiva in questa prima parte di calciomercato. I colpi di Douglas Luiz e Thuram consentono di avere un centrocampo di livello nonostante il mancato rinnovo di Rabiot. Ma non è assolutamente finito qui: le idee di Giuntoli sono molto chiare e già nei prossimi giorni ci aspettiamo delle novità importanti.

In attesa di nuovi colpi, in casa Juventus è ormai ufficiale anche l’arrivo di Di Gregorio. L’ex portiere del Monza nella giornata di venerdì 5 luglio ha svolto le visite mediche e poi firmato un contratto con il club bianconero. Un affare da 20 milioni di euro che fa sorridere (in parte) anche l’Inter.

L’estremo difensore è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e la squadra meneghina aveva una percentuale sulla cessione del portiere. Parliamo di un 10% e quindi nelle casse sono entrati 2 milioni. Una cifra minima, ma comunque importante per magari riutilizzarla in qualche operazione in entrata.

Per Di Gregorio il trasferimento alla Juventus rappresenta l’occasione più grande della sua carriera e questo lo conferma anche il suo agente ai microfoni di Tv Play. Carlo Belloni sottolinea come “l’obiettivo del mio assistito era quello di arrivare in un top club e ci siamo riusciti. Michele si sente pronto per sostituire Szczesny e per questa nuova sfida“. Su di lui c’era anche il Liverpool, ma alla fine si è deciso di mantenere la parola data ai bianconeri. “Ci ha fatto piacere l’interessamento, ma avevamo le idee chiara dopo aver parlato con Giuntoli“, precisa il suo procuratore.