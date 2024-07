Il bomber dell’Inter commuove i tifosi: la lettera d’addio è emozionante

Un messaggio strappalacrime dell’attaccante nerazzurro: lettera d’addio da brividi, i tifosi si emozionano davanti alle sue parole

Ci sarà da attendere ancora qualche settimana prima dell’esordio in Serie A in casa del Genoa, il prossimo 18 agosto. Ma intanto in casa Inter si lavora senza sosta per quella che sarà una stagione importantissima per i colori nerazzurri dopo il trionfo in campionato.

La seconda stella non basta, Simone Inzaghi vuole ripetersi e tornare a stupire anche in Champions League come il 10 giugno 2023, quando i nerazzurri se la giocarono alla pari in finale contro il Manchester City di Guardiola uscito poi vittorioso. Nell’attesa che il campo torni a regalare i suoi verdetti, i tifosi della ‘Beneamata’ attendono ulteriori novità dall’attuale sessione di calciomercato. Un’estate che rischia di diventare caldissima da qui ai prossimi giorni.

Perché il club meneghino dovrà, in primis, puntare a rimpiazzare lo sfortunato Buchanan: il laterale canadese si è infatti fratturato la tibia in allenamento con la sua Nazionale e rimarrà fermo per 4-6 mesi. Si fa strada sottotraccia il clamoroso ritorno di Joao Cancelo, magari in prestito: ma non è finita qui. Parallelamente, infatti, nelle scorse ore un attaccante nerazzurro ha commosso il web con le sue parole: la lettera d’addio ha fatto il giro del mondo.

Inter, lettera d’addio: tifosi in lacrime

Uno dei sicuri protagonisti della prossima stagione nerazzurra sarà sicuramente Mehdi Taremi. Un’operazione che Beppe Marotta ha confezionato già lo scorso gennaio, trovando l’accordo con l’entourage della punta iraniana destinata a lasciare a scadenza contrattuale il Porto. E così, ufficialmente, è stato lo scorso 1 luglio. Taremi sarà un puntello fondamentale per Inzaghi.

Nel frattempo, però, prima di tuffarsi nella sua nuova avventura in nerazzurro ha voluto scrivere una lettera d’addio ai tifosi del Porto con cui ha condiviso parecchie gioie negli ultimi anni. Con i ‘Dragoes’ nella passata stagione – l’ultima in Portogallo – ha collezionato 35 presenze tra campionato e coppe, con 11 reti e ben 7 assist vincenti. Numeri che hanno convinto l’Inter a puntare forte su di lui. “Mentre la mia ultima stagione con il Porto termina, voglio ringraziare i miei allenatori, compagni di squadra, lo staff ed il loro instancabile lavoro”, ha esordito la punta iraniana sul suo profilo Instagram. L’emozione, per Taremi, è molto forte e si rivolge direttamente ai tifosi.

“Siete davvero speciali, sono grato di aver avuto l’opportunità di indossare la maglia del Porto e giocare per un grande club. 4 stagioni meravigliose insieme, è stato il momento più bello della mia carriera senza alcun dubbio. Abbiamo vinto e perso, insieme. Non dimenticherò i ricordi felici della Primeira Liga e della Coppa del Portogallo”. Un’emozione molto intensa per Taremi, evidentemente legatissimo alla piazza che sta per lasciare in favore dell’Inter. Un grande salto per la sua carriera.

“Sono stato fortunato a poter giocare nell’Estadio do Dragão. Il vostro sostegno incondizionato, la passione e l’atmosfera indimenticabile. Sarà sempre casa mia. Lascio il club con il cuore pesante e nostalgico, consapevole di aver dato il massimo in questi quattro anni imsieme. Auguro a tutti buona fortuna per il futuro, sarò un tifoso del Porto per sempre“, ha concluso il futuro centravanti dell’Inter.