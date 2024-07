Mega offerta Juve e tradimento clamoroso: c’è l’accordo

La Juventus ha presentato una offerta importante per strappare il giocatore alla concorrenza: ecco la risposta del diretto interessato.

È una Juventus molto attiva in questo calciomercato. I bianconeri sono impegnati a raggiungere i propri obiettivi, ma anche a fare concorrenza alle squadre considerate rivali per la lotta al titolo. E il possibile inserimento di Giuntoli nella corsa a Yan Couto, giocatore che piace molto ai nerazzurri in chiave futura, è una conferma.

Ma non è assolutamente finita qui. I bianconeri sono pronti nelle prossime settimane a soffiare altri giocatori alla concorrenza e già nelle scorse ore hanno fatto un tentativo mettendo sul piatto una proposta importante. Una offerta per molti inaspettata, ma che aveva come principale obiettivo quello di strappare il sì del club e dello stesso calciatore e cambiare il destino che, almeno fino a qualche ora fa, sembrava segnato.

Calciomercato: la Juve ci prova, tentativo in extremis

La Juve in questa fase iniziale del mercato è tra le più ‘calde’. Le idee in casa bianconera sono molto chiare ed ora l’obiettivo principale è quello di portare alla corte di Thiago Motta un difensore. Vista l’impossibilità nell’arrivare a Calafiori (il difensore è diretto all’Arsenal), nelle scorse ore il club bianconero avrebbe fatto un tentativo in extremis per un altro vecchio pallino dei bianconeri.

Secondo Tuttosport, i bianconeri avevano messo sul piatto una offerta complessiva di 47 milioni di euro al Torino per arrivare a Buongiorno. Una proposta superiore a quella del Napoli e da parte dei granata poteva esserci anche l’apertura. A bloccare tutto è stato lo stesso difensore. Il centrale ha ringraziato Giuntoli, ma ha preferito non accettare per non tradire i tifosi del Torino. Una scelta di cuore fatta dal classe 1999, ormai ad un passo dal diventare un giocatore di Antonio Conte.

L’accordo tra Napoli e Torino è stato ormai trovato sulla base di 35 milioni più 5 di bonus e il no di Buongiorno alla Juventus rappresenta una sorta di via libera a questa operazione. Ricordiamo che il suo agente Riso ha fatto di tutto per portarlo all’Inter, considerato che i nerazzurri rappresentavano la prima scelta del difensore piemontese.

Simone Inzaghi aveva individuato nel centrale granata il giusto rinforzo per il reparto difensivo, ma le richieste avanzate dal Torino hanno tolto i nerazzurri dalla corsa. Ora, quindi, gli ultimi dettagli e poi il classe 1999 inizierà la nuova avventura con la maglia azzurra e sarà uno dei principali rivali alla corsa allo Scudetto di Lautaro e compagni.