Pronto a firmare il contratto: Inter in ritardo, ha vinto la rivale

Niente Inter per un giocatore. I nerazzurri sono arrivati in ritardo e la rivale è ormai pronta a chiudere l’operazione. Ecco i dettagli

Inter beffata nella corsa ad un obiettivo in questo calciomercato? Forse è troppo… I nerazzurri, anche a causa degli ormai noti problemi economici, si sono per forza di cose mossi in ritardo e questo ha permesso alla rivale di poter chiudere l’operazione e piazzare un colpo importante anche in vista della lotta Scudetto.

Ora Marotta è già al lavoro per trovare un giocatore in grado di poter sostituire l’obiettivo sfumato. I nomi sono diversi e il presidente nerazzurro li sta vagliando tutti. L’obiettivo è quello di chiudere il colpo il prima possibile per mettere il rinforzo a disposizione di Inzaghi già dai primi giorni di ritiro. Nella speranza che alla fine non ci debba essere il rimpianto di essersi mossi in ritardo per arrivare al nome che era in cima alla lista in quel reparto.

Calciomercato, niente Inter: firma con la rivale

Non è stato sicuramente un inizio di calciomercato agevole in casa Inter. Il passaggio di proprietà da Zhang a Oaktree e le regole rigide imposte dalla proprietà americana per salvaguardare i conti non hanno assolutamente facilitato il compito di Marotta e di tutta la dirigenza nerazzurra.

Proprio queste ultime due cose sono state alla base del mancato passaggio di Buongiorno all’Inter. La richiesta di 40 milioni da parte del Torino ha reso sin da subito complicato l’approdo del centrale granata alla corte di Inzaghi. Poi a far diventare ancora più difficile il colpo è stato l’inserimento del Napoli e la volontà da parte del club partenopeo di soddisfare la volontà del club granata.

Bisogna anche dire che negli ultimi giorni Riso, agente del difensore, ha fatto di tutto per portare il calciatore a Milano, ma non c’erano i tempi oltre che naturalmente le condizioni economiche per andare a beffare il Napoli. Senza dimenticare che lo stesso difensore ha voluto mantenere l’impegno preso con la squadra azzurra.

Per Buongiorno il futuro, quindi, è alla corte di Antonio Conte. L’operazione si è chiusa per una cifra intorno ai 40 milioni di euro (bonus compresi) e il calciatore nei prossimi giorni firmerà un contratto quinquennale da 2,5 a stagione con il club partenopeo. Da capire se ci sarà la clausola risolutiva valida dal terzo anno. Per avere certezze su questo bisognerà aspettare i prossimi giorni o il comunicato ufficiale da parte degli azzurri.