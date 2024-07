Inter scatenata in uscita, altra cessione: indosserà la maglia bianconera

Luglio, tempo di cessioni: la dirigenza nerazzurra organizza un’altra uscita con destinazione possibile in maglia bianconera

L’Inter, che per ora non sembra poter o voler fare molto in entrata, si sta impegnando con le uscite. Ci sono vari giovani da piazzare in prestito o da cedere a titolo definitivo. E poi ci sono gli esuberi più difficili da accompagnare alla cessione. Tutti gli ipotetici acquisti dipendono proprio dalla buona riuscita di queste eventuali operazioni di vendita. Le situazioni più complicate e per questo delicate riguardano Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Ausilio ha detto che l’austriaco non è sul mercato, anche se l’impressione generale è che l’Inter se ne libererebbe volentieri. Vuoi per l’ultima deludente stagione in nerazzurro, vuoi per l’età o vuoi per i 4 milioni di ingaggio altri due anni di contratto, Arnautovic starebbe molto meglio fuori che dentro la Pinetina… Per il Tucu Correa, invece, si aspetta una qualsiasi offerta, nella speranza che l’attaccante capisca che il suo tempo a Milano è finito, o forse mai iniziato.

Per ora Ausilio ha sistemato il più piccolo dei fratelli Stankovic in Svizzera, il giovane Rovida al Pro Patria, Franco Carboni in Argentina e Iliev a titolo definitivo in Bulgaria. Presto saranno ceduti a vario titolo anche Radu, Zanotti, Oristanio, Cutralo, Fontanarosa, Salcedo, Filip Stankovic, Agoumé, Satriano e i fratelli Esposito. Sembrano invece ancora in bilico le situazioni di Zihno Vanheusden e Valentin Carboni.

Uno dei più richiesti al momento è il giovanissimo Francesco Pio Esposito, da qualcuno già eletto al gravoso ruolo di futura speranza della Nazionale italiana (dicono che sia l’unico vero 9 prodotto dal calcio italiano fra gli under 20). La scorsa stagione il più piccolo degli Esposito ha giocato un bianconero, per lo Spezia, collezionando un bel numero di presenze.

Il giovane torna in prestito

A quanto pare, ora l’Inter starebbe considerando la possibilità di concludere un’altra uscita sempre in casacca bianconera. I liguri stanno infatti insistendo per trattenere il centravanti: non vorrebbero rinunciare a Pio Esposito che reputano un giocatore destinato presto a esplodere e a dare tante soddisfazioni. Dopo la salvezza, lo Spezia punta a una stagione meno tormentata in Serie B e vorrebbe ora rinnovare il prestito dell’attaccante classe 2005.

Nella sua prima stagione con i grandi, il giovane Esposito ha messo insieme 38 presenze e tre goal. In Liguria è stato bene, anche perché per gli aquilotti gioca anche il fratello Salvatore, e ora non si opporrebbe a un’altra annata in bianconero. Forse la dirigenza nerazzurra preferirebbe prestarlo in Serie A, dato che il diciannovenne di Castellammare di Stabia ha richieste e ha la personalità per resistere alle pressioni del massimo campionato italiano.

Si era per esempio parlato di un interesse da parte del Torino e di un possibile sondaggio da parte del Como, del Cagliari e del Parma. Le richieste dalla A, dunque, non mancano (potrebbe farsi sotto anche l’Empoli, che segue anche suo fratello Sebastiano). E poi ci sono parecchie squadre di B che lo stimano come buon affare: dalla Juve Stabia (la squadra della sua città) alla Salernitana, dal Bari al Venezia.

Uscita programmata: Esposito torna in maglia bianconera

Negli ultimi giorni si era anche profilata la possibilità di un prestito alla Sampdoria, dove la scorsa stagione hanno giocato il fratello Sebastiano e Filip Stankovic (i doria vorrebbero trattenerli entrambi). La Samp, nonostante il fatto che giochi in B, offre un ambiente stimolante e competitivo. Meglio dunque l’uscita in blucerchiato che in maglia bianconera?

A ogni modo, a La Spezia restano vigili sulla situazione e si augurano che l’Inter possa scegliere di far continuare la maturazione di Pio Esposito in un ambiente che si è dimostrato già funzionale e gradito.

Il giovane conosce già la città, la squadra e i tifosi. Ha segnato poco ma potrebbe ingranare e cominciare a essere messo al centro del progetto. L’uscita sarebbe comunque sempre in prestito o con recompra: per l’Inter il ragazzo è un valore su cui investire.