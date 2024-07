La firma è già arrivata: ritorno Perisic all’Inter, spunta una clausola

L’Inter è la squadra con la quale Perisic ha collezionato più partite in tutta la sua carriera: 55 i gol e 49 gli assist in maglia nerazzurra

Alcune fonti hanno parlato di volontà di Perisic di tornare all’Inter, lasciata nell’estate 2022 a parametro zero per realizzare il ‘sogno’ Premier League. In Inghilterra l’inizio è stato più che positivo, poi i problemi fisici e l’altalenante rendimento della squadra – guidata per un anno e mezzo da Conte – hanno fatto sì che si chiudesse in anticipo e senza rimpianti, da parte del Tottenham, l’avventura del croato.

Lo scorso gennaio Perisic è tornato a casa, all’Hajduk Spalato per recuperare senza pressioni dalla rottura del legamento crociato e prepararsi in vista di Euro 2024. In Germania il classe ’89 ha palesato una condizione fisica precaria, non aiutando come avrebbe voluto la squadra di Dalic, uscita già ai gironi dopo il pareggio subito in extremis nella terza e ultima gara con l’Italia.

A meno di sorprese il futuro prossimo di Perisic sarà proprio a Spalato. Come riporta ‘Dalmatinski’, il 35enne ha già firmato il nuovo contratto che lo lega all’Hajduk per un’altra stagione, ovvero fino a giugno 2025. In esso, però, sarebbe stata inserita una particolare clausola di rescissione: avrà valore il 29 agosto e gli consentirebbe di andarsene per soli 200mila euro. Per qualcuno si tratta di una clausola pro Inter, anche se ad oggi non risulta un interesse nerazzurro nei suoi confronti.

Come dichiarato da Ausilio, per sostituire l’infortunato Buchanan non si punta a un laterale, bensì a un difensore schierabile sul centro-sinistra. Ovvero a un vice Bastoni, con Kiwior dell’Arsenal l’ultimo nome emerso. Il fondo Oaktree preferirebbe l’investimento per un giovane dall’ingaggio contenuto, ecco perché al momento la pista Hermoso rimane piuttosto tiepida.

Perisic non torna all’Inter, Gattuso parla chiaro: “Ci serve”

L’Inter è la squadra con la quale Perisic ha collezionato più partite in tutta la sua carriera: 254 in tutti. Con la maglia nerazzurra ha realizzato 55 gol e 49 assist, vincendo tre titoli, tra cui lo Scudetto nella stagione 2020/2021.

A meno di clamorose sorprese, il croato non farà però ritorno ad Appiano. Gattuso intende puntarci per provare a vincere la Super Sport HNL: “Sono abbastanza soddisfatto della squadra, sappiamo che ci mancano due giocatori, tra cui Perisic che è un calciatore che ci serve – ha detto il tecnico calabrese a ‘Kalcer Radomlje’ dopo il ko nella prima amichevole estiva – Ci sono anche attaccanti centrali, ma lì siamo piuttosto corti numericamente. Abbiamo ancora delle difficoltà che correggeremo man mano che andremo avanti”.