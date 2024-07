Adesso Correa dall’Inter: “Giovedì visite mediche e firma”

Il futuro di Joaquin Correa è sempre più lontano dall’Inter. Un club è pronto ad affondare il colpo per assicurarsi il giocatore argentino

Le strade di Correa e dell’Inter si separeranno in questo calciomercato. Il giocatore, appena rientrato dal prestito al Marsiglia, è tra gli esuberi del club nerazzurro e Marotta ormai da settimane è impegnato a trovare la giusta soluzione. Il contratto in scadenza nel 2025 chiude alla possibilità di un nuovo addio in prestito. L’addio quindi sarà a titolo definitivo e ben presto potrebbero esserci delle novità importanti.

Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano della volontà da parte di un club di chiudere il prima possibile per Correa. Da parte dell’Inter c’è stata l’apertura ad una cessione (i nerazzurri sono pronti a fare anche una minusvalenza pur di cedere l’argentino). Ora la palla passa in mano direttamente al calciatore, che deve rinunciare a parte del suo ingaggio per iniziare questa nuova esperienza e provare a tornare ai suoi livelli.

Calciomercato Inter, tutto su Correa: c’è il sì del tecnico

Correa è il primo obiettivo del club e sono in corso i contatti con l’Inter per arrivare alla fumata bianca. Da parte di Marotta nessuna chiusura. Anzi, i nerazzurri puntano a cedere il prima possibile l’argentino per togliere dal monte ingaggi una cifra importante e reinvestire questi soldi in qualche rinforzo da dare a Simone Inzaghi.

Tutto questo avvicina il passaggio di Correa all’AEK Atene, ma ora la palla passa in mano al giocatore. Il club greco, che giovedì dovrebbe ufficializzare l’arrivo di Pereyra a parametro zero dopo le visite mediche, ha individuato nell’argentino il rinforzo giusto per l’attacco e Almeyda sta facendo il possibile per convincere l’ex Lazio ad accettare la destinazione ellenica.

L’ostacolo principale è rappresentato dall’ostacolo, ma alla fine la punta potrebbe accettare un biennale con il suo ingaggio da oltre 3 milioni di euro spalmato. Una soluzione ideale per cercare di rilanciarsi dopo un periodo non facile.

Non dovrebbero esserci intoppi per quanto riguarda l’accordo tra le due società. L’Inter è disposta a fare una minusvalenza pur di cedere il giocatore ed è pronta a dire di sì ad una offerta intorno ai 3-4 milioni di euro. I prossimi giorni si preannunciano fondamentali per il futuro di Correa. L’AEK Atene e Almeyda sono pronti a fare di tutto per convincere l’argentino e si proverà a chiudere nel giro di davvero poco tempo.