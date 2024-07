Donnarumma-Inter: si può, spunta anche la data

Clamorosa l’indiscrezione che vorrebbe il club neaazzurro già al lavoro per far arrivare a Milano Gigio Donnarumma: i dettagli

Se volessimo portarci avanti col lavoro, e raccontare cosa potrebbe succedere nella Milano rossonera qualora il suo ex idolo si rendesse protagonista di un altro ‘tradimento’, probabilmente la nostra fantasia non supererebbe la realtà. Qualcuno potrebbe legittimamente anche immaginare la soddisfazione dei tifosi interisti nell’abbracciare un fuoriclasse di sicuro affidamento, che porterebbe con sé la piacevole inimicizia dei rivali cittadini. Un disegno quasi perfetto, che però probabilmente potrebbe compiersi solo tra un anno.

Stiamo ovviamente parlando della possibilità che Gigio Donnarumma si vesta di nerazzurro negli anni a venire. Uno scenario assolutamente impensabile fino a qualche anno fa, ma che non è impossibile. Quanto meno a livello di indiscrezioni di mercato. Ma andiamo con ordine.

Il portiere svizzero Yann Sommer esaurirà il suo accordo con la Beneamata a giugno 2026, ma l’intenzione della dirigenza dell’Inter – considerando che già alla fine di questa stagione l’elvetico avrà 36 primavere e mezzo sulle spalle – è quella di affidare la difesa dei propri pali ad un profilo più giovane già a partire dalla stagione 2025/26.

L’identikit per il futuro portiere dell’Inter porterebbe quasi inevitabilmente alla figura di Gigio, quasi mal sopportato a Parigi per via dei tanti, forse troppi, errori che il nativo di Castellammare di Stabia ha avuto la sfortuna di commettere in alcune decisive partite di Champions. Il tutto nonostante il fresco acquisto di Josep Martinez, nei piani proprio l’erede di Sommer…

Donnarumma, la strategia dell’Inter per arrivare all’azzurro

Non è un mistero che, al netto di uno stipendio da capogiro, l’ex Milan non sta bene nella capitale francese. La dimostrazione implicita di questo assunto è data dall’incredibile serenità – che cozza con le indecisioni mostrate in maglia PSG – che il portiere sfoggia quando gioca con la maglia dell’Italia. Praticamente un muro. Insuperabile. Un fuoriclasse tra i pali.

Il contratto del calciatore con il club di Al-Khelaifi scadrà giusto tra due anni, ma l’intenzione dell’Inter è quella di farsi avanti tra 12 mesi. Quando anche il costo del cartellino dovrà necessariamente essere ridimensionato. Convinta di poter allettare il portiere con un’offerta da capogiro lato ingaggio annuo, i dirigenti di Viale della Liberazione proveranno il colpo gobbo.

Su Gigio vige da tempo l’interesse della Juve, che però ha appena fatto un investimento oneroso per Michele Di Gregorio, l’ex Inter prelevato dal Monza.