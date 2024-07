Dalla Juve all’Inter, il giocatore ha già detto sì: ok al prestito

Inter e Juventus hanno diversi obiettivi in comune in questo calciomercato. E un giocatore avrebbe detto sì ad una delle due squadre.

Le strade di Inter e Juventus nelle prossime settimane potrebbero incrociarsi più di una volta nel calciomercato. Sono diversi gli obiettivi in comune tra le due squadre e ci attendiamo dei duelli senza esclusioni di colpi per raggiungere gli obiettivi e rendere la squadra ancora più competitiva rispetto al passato.

Stando alle ultime indiscrezioni, un possibile obiettivo di entrambe le squadre avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento in uno dei due club. Una ipotesi da tenere in considerazione soprattutto nella seconda parte della sessione visto che al momento le priorità sono sicuramente altre. Ma l’apertura del giocatore rappresenta un primo passo verso un colpo che i tifosi sognano e che potrebbe rappresentare un rinforzo importante in ottica futura.

Calciomercato Inter, c’è il sì del giocatore: i dettagli

Inter e Juventus sono tra le squadre più attive in questa prima parte di mercato e il lavoro delle due squadre non è assolutamente finito qui. Marotta e Giuntoli sono al lavoro per completare il prima possibile la rosa e già nei prossimi giorni potrebbero esserci delle altre ufficialità.

Tra i giocatori che potrebbero vestire una delle due maglie c’è anche Joao Cancelo. Il portoghese, rientrato al Manchester City dopo il prestito al Barcellona, non rientra nei piani di Guardiola e Mendes lo ha proposto sia all’Inter che alla Juventus.

Da parte del calciatore ci sarebbe l’intenzione di tornare in nerazzurro. Una ipotesi assolutamente non presa in considerazione da Marotta per due motivi: al momento la linea di Oaktree chiude la porta ai 30enni e su quella fascia il club campione d’Italia non ha la necessità di intervenire visto che Dumfries è sempre più vicino al rinnovo.

Da parte dell’Inter, quindi, nessuna intenzione di approfondire al momento la situazione Cancelo. Naturalmente il calciomercato è lungo e le diverse dinamiche destinate a nascere nei prossimi giorni potrebbero cambiare magari anche il destino del portoghese.

Il Manchester City sembra essere intenzionato ad aprire ad un nuovo prestito e il calciatore ad abbassare le pretese di ingaggio per trovare continuità. Una soluzione che potrebbe essere ideale per i nerazzurri (e per la Juventus ndr) in caso di necessità di intervenire in quel reparto. Per il momento il calciatore non rientra nei piani di Marotta, ma la sessione è lunga e non possiamo escludere delle sorprese.