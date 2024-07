Colpo a zero dal Real Madrid, l’Inter prepara il super affare

Beppe Marotta è pronto a fare impazzire i tifosi dell’Inter con un colpo da urlo direttamente da Madrid: firma a zero

Vincere aiuta a vincere e così in casa Inter è tempo di continuare a pensare in grande, per provare a ripetere le pagine memorabili scritte nell’ultimo anno. A dare un grosso aiuto alla compagine nerazzurra il calciomercato: l’ultima idea di Marotta porterebbe ad un colpo pazzesco da Madrid, a zero.

Il presidente nerazzurro sta costruendo una squadra sempre più forte e completa, in grado di competere non solo in Serie A – dove la concorrenza nell’ultimo anno è mancata quasi del tutto – ma anche e soprattutto in Europa.

L’Inter insegue la Champions League da quattordici anni, da quel meraviglioso Triplete firmato Josè Mourinho che è rimasto alla storia. Da allora, l’ultima finale vissuta poco più di un anno fa contro il Manchester City ha decisamente lasciato l’amaro in bocca. E così Marotta si è dato da fare e sono già arrivati due acquisti da urlo.

Manco a dirlo, a parametro zero, le firme di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono una manna dal cielo per centrocampo e attacco nerazzurro. La dirigenza campione d’Italia è abituata a muoversi con largo anticipo sulla concorrenza per permettersi colpi di tale spessore senza alcun costo del cartellino. E così la firma a zero con il club meneghino è diventata consuetudine, anno dopo anno, per diversi campioni affermati o talenti cristallini. Ciò potrebbe tornare ad accadere: perché una gemma del Real Madrid può davvero vestirsi di nerazzurro.

Addio Real, affare clamoroso: gratis all’Inter

In casa Inter, soprattutto per il futuro, uno dei nodi da affrontare è quello riguardante la porta. Il recente arrivo di Josep Martinez dal Genoa per poco più di 13 milioni assicura talento ed una svecchiata al reparto. Con Sommer in scadenza nel 2026, quando avrà 38 anni, l’idea è quella di anticipare i tempi i garantirsi un nuovo portiere di spessore internazionale.

Ecco perché Marotta starebbe valutando di puntare su Andriy Lunin, talento che a Madrid sponda Real nell’ultima stagione ha collezionato 31 apparizioni tra campionato e coppe. Nonostante ciò, il suo contratto con la società di Florentino Perez scadrà il 30 giugno 2025: un’occasione troppo ghiotta per l’Inter che potrebbe tentare di accoglierlo a parametro zero in linea con la nota politica societaria. L’ucraino è un classe 1999 che è arrivato a vestire la camiceta blanca nel 2018 dallo Zorya Lugansk per 8,5 milioni di euro.

Le prestazioni di Sommer, in questo momento, garantiscono un rendimento costante ma Marotta guarda in prospettiva e Lunin potrebbe essere il nome giusto da affiancare a Martinez. D’altro canto il talento ucraino già prima dell’arrivo dello svizzero era stato accostato ai colori nerazzurri. In questo momento, però, la suggestione può tramutarsi in qualcosa di decisamente concreto. Tra un anno, a scadenza, l’idea di prelevarlo a parametro zero dopo l’esperienza ai ‘Blancos’.