Affare Hummels ad un passo, c’è il sì del tecnico: arriva in Serie A

Il veterano tedesco, svincolato dal Borussia Dortmund, è a caccia di una nuova avventura: Serie A sempre più vicina

Prima o poi sarebbe dovuta finire. Prima o poi anche le avventure più romantiche, quelle cercate con ostinazione, quelle che forse avrebbero meritato di essere coronate dalla vittoria più grande – la conquista di una Champions League sfuggita ancora una volta – finiscono.

La parabola di Mats Hummels è stata contraddistinta da grandi successi, da enormi riconoscimenti personali, da ‘tradimenti’, da ritorni e controritorni: non è mancato davvero nulla nella carriera del forte difensore tedesco. Se si eccettua la coppa dalle grandi orecchie, s’intende.

Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, il classe ’98 ha appena fatto in tempo ad esordire in Bundesliga con la maglia dei bavaresi che subito, all’età di 19 anni, è stato ceduto al Borussia Dortmund. Il club nel quale ha costruito la sua carriera, il club che lo ha consacrato a livello internazionale.

Dopo 9 anni nel club della Ruhr, Hummels non ha resistito alla tentazione di tornare a ‘casa’, approdando al Bayern pigliatutto. Lo stesso Bayern che dai gialloneri aveva già prelevato, nel tempo, un certo Robert Lewandovski. Un triennio in Baviera, coronato da tre titoli nazionali, tre Supercoppe e una Coppa di Germania, ma senza la ciliegina dell’alloro europeo.

Quello che poi il calciatore avrebbe tentato di conquistare, fallendo, ritornando a Dortmund nel 2019. L’ultimo tentativo – la finale di Wembley giocata e persa contro il Real Madrid nello scorso giugno – è ancora fresco nella memoria del veterano.

Hummels prova l’avventura italiana: arriva in Italia

Terminato il suo contratto col Dortmund lo scorso 30 giugno, l’ex colonna della nazionale tedesca (già campione del mondo a Brasile 2014) è diventato un appetitoso free agent nel mercato degli svincolati. Accostato di frequente all’Inter anche nel corso dell’ultima stagione – i nerazzurri avrebbero potuto legittimamente offrire una cifra non troppo alta, considerando il suo status contrattuale – il calciatore è stato successivamente messo sotto osservazione dal Bologna.

Le rinnovate ambizioni del club emiliano – che disputerà la Champions League 2024/25 – hanno reso possibile una pista che sembrava impraticabile. Hummels ha ancora voglia di mettersi in gioco, di provare ancora una volta a sfatare quel maledetto tabù chiamato Champions.

Sfumata la trattativa con l’Inter – club ormai di primissima fascia nel panorama europeo – il teutonico ci riproverà con il club allenato da Vincenzo Italiano. Che si è subito detto entusiasta all’idea di poter avere in rosa un profilo dal pedigree più che prestigioso. Le ultime indiscrezioni di mercato riferiscono di un accordo ormai fatto: Hummels, oggi 35enne, porterà tutta la sua esperienza in Serie A. E in campo europeo. Per riprovarci ancora…