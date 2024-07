Cessione in Serie A, l’inter incassa tre milioni

Il mercato nerazzurro passa anche dalle cessioni: Beppe Marotta è pronto a chiudere, l’addio all’Inter è solo questione di settimane

Un mese e mezzo alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed in casa Inter le novità non sono finite. Si parla di acquisti ma anche di cessioni, utili a sfoltire la rosa di Inzaghi e a fornire a Beppe Marotta un tesoretto fondamentale per i prossimi colpi entrata.

Come spesso accade, il presidente nerazzurro si è mosso con largo anticipo sugli altri club riuscendo a chiudere un doppio colpo a zero da sogno. Prima Piotr Zielinski, convinto a non firmare il rinnovo col Napoli per tentare di trionfare in nerazzurro, poi l’affare Taremi concluso già lo scorso gennaio. Un doppio capolavoro che ha rinforzato in maniera consistente centrocampo ed attacco, fornendo alternative di grande peso all’allenatore piacentino.

Nei prossimi giorni non è affatto da escludere che la dirigenza chiuda per il sostituto di Buchanan che, infortunato e destinato a rimanere fermo per oltre 4 mesi, rischia di complicare i piani per il mercato in entrata.

Da qui a fine agosto, però, molto potrebbe muoversi pure in uscita. I big, almeno per quest’anno, rimarranno tutti dove sono. Profili di secondo piano, però, potranno effettivamente finire per salutare Milano e cercare fortuna altrove. Da questo punto di vista sta nascendo la concreta possibilità che nei prossimi giorni la dirigenza interista metta a segno una cessione che frutterebbe alle casse nerazzurre 3 milioni di euro.

Addio Inter, 3 milioni e saluta Inzaghi

Rispetto a pochi anni fa la situazione economica in casa Inter è migliorata decisamente. Ciò non toglie che agire in maniera oculata in sede di mercato sia un pregio enorme di Beppe Marotta, che sta costruendo delle basi solide – non solo dal punto di vista tecnico – per un futuro roseo e vincente.

E così tra i giocatori ormai prossimi a lasciare definitivamente Milano vi sarebbe anche Zinho Vanheusden, difensore centrale di 24 anni acquistato nell’agosto 2015 dallo Standard Liegi per 1 milione di euro. Adesso il centrale belga, reduce proprio da un’annata in prestito nel club che lo ha formato, ha fatto rientro alla base nerazzurra ma solo per poco. Il suo futuro sarà lontano dall’Inter ma non dall’Italia: su di lui potrebbe prospettarsi nei prossimi tempi un duello assai intrigante in Serie A.

In prima fila c’è il Venezia, reduce da una meravigliosa cavalcata che ha riportato nuovamente i lagunari alla promozione nella massima serie. Per il classe ’99, però, attenzione anche al Parma di Pecchia. Gli emiliani sono a caccia di un centrale difensivo giovane e di esperienza e Vanheusden potrebbe essere la scelta ideale nell’anno del ritorno in Serie A. L’Inter, a questo punto, attende l’offerta migliore. per 3 milioni di euro il difensore lascerà a titolo definitivo il club nerazzurro.