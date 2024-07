Incontro e accordo: l’Inter è pronta a chiudere

L’Inter è pronta ad accelerare per chiudere un colpo. Si lavora all’accordo con il calciatore e poi si cercherà l’intesa con la squadra.

Idee chiare sul calciomercato in casa Inter. Dopo i primi quattro colpi ormai definiti (Zielinski, Taremi, Martinez e Tessmann), Marotta in queste ore sta lavorando per chiudere il quinto acquisto da dare a Simone Inzaghi. La trattativa è ben impostata e nei prossimi giorni si potrebbe dare l’accelerata definitiva per arrivare alla fumata bianca ancora prima della fine di luglio.

L’obiettivo dell’Inter è quello di dare il prima possibile questo rinforzo ad Inzaghi. La strategia decisa da Marotta per arrivare alla fumata bianca è molto chiara: si lavora all’accordo con gli agenti e poi si busserà alla porta del club proprietario del cartellino. L’operazione è comunque ben impostata e non ci dovrebbero essere particolari problemi per arrivare all’intesa definitiva. Prossimi giorni decisivi per chiudere il quinto colpo dell’era Oaktree.

Calciomercato Inter, accelerazione improvvisa: Marotta prova a chiudere

L’Inter in questo calciomercato ha due priorità: un difensore e una seconda punta. Marotta da tempo sta lavorando per soddisfare le richieste di Inzaghi ed ora un obiettivo è davvero vicino. I contatti si sono intensificati nelle ultime ore e già la prossima settimana si potrebbe arrivare ad un accordo.

L’Inter ha individuato in Cabal il difensore giusto per completare il reparto difensivo e si lavora per trovare l’intesa giusta. “Nella giornata di venerdì 13 luglio contatto tra i nerazzurri e il Verona, probabilmente incontro prossima settimana – scrive sui propri canali social Alfredo Pedullà – non un nome come gli altri. Dopo il colloquio con gli agenti del colombiano, il club vuole prima raggiungere gli accordi sull’ingaggio e poi si siederà al tavolo con gli scaligeri“. Idee chiare, quindi, per Marotta, che nel giro di poco tempo proverà a definire l’accordo con il centrale e poi si cercherà di soddisfare le richieste del club titolare del cartellino.

L’intenzione da parte dei nerazzurri sarebbe quella di mettere sul piatto una proposta cash più il cartellino del giovane Kamate. Una operazione che potrebbe chiudersi in davvero poco tempo. Da parte del Verona – che chiede sui 10 milioni – non c’è nessuna intenzione di vietare una opportunità simile al suo calciatore. E dall’altra parte l’Inter potrebbe accontentare le richieste degli scaligeri per accontentare Inzaghi. I prossimi giorni in questo senso saranno fondamentali, ma Cabal è sempre più vicino a diventare un giocatore nerazzurro.