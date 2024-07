Inter, affare chiuso e UFFICIALE: recompra da 12 milioni

Nuovo affare chiuso in casa Inter. Il giocatore ha ufficialmente firmato per il club: stabilito un diritto di recompra a 12 milioni.

Continua ad essere in movimento il calciomercato dell’Inter. Il giocatore si è ufficialmente accordato con il nuovo club, ma già da giorni si era aggregheto ai compagni per una esperienza sicuramente molto importante per la sua carriera.

Stando alle ultime indiscrezioni, i nerazzurri non hanno comunque voluto perdere il definitivo controllo sul calciatore. Fissato, infatti, un diritto di recompra a 12 milioni di euro. Una cifra non sicuramente elevata e che l’Inter potrà sborsare fino al 2027 per riportare il giocatore a Milano. Molto dipenderà dalle prestazioni che saranno messe in campo in questa nuova esperienza, che per lui rappresenta la grande occasione per rilanciarsi dopo un periodo non sicuramente facile.

Calciomercato Inter, ufficiale l’addio: i dettagli dell’affare

L’Inter inizia a muoversi anche in uscita. Tra gli obiettivi principali che si è posto Marotta in questa prima fase di calciomercato c’è anche quello di sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Non sarà semplice per diversi motivi, ma il presidente nerazzurro si sta muovendo per trovare la sistemazione a tutti i giocatori che non rientrano nel progetto interista. E per uno degli esuberi la nuova avventura è stata ufficializzata proprio nelle scorse ore.

Franco Carboni lascia ufficialmente l’Inter e ritorna in Argentina per giocare con il River Plate. Il giocatore si trasferisce ai Millionarios con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 4 milioni di euro. Addio che potrebbe non essere definitivo in casa Inter. I nerazzurri, infatti, hanno deciso di mantenere un diritto di recompra di 12 milioni.

Una scelta per continuare ad avere il giocatore in mano e magari entro il 2027 (anno in cui scade l’opzione) riportarlo a Milano per consentirgli di giocare da protagonista con la maglia del club campione d’Italia.

Naturalmente un diritto di recompra che i nerazzurri potranno esercitare solamente se il River Plate la prossima estate deciderà di riscattare il calciatore. Dipenderà tutto, quindi, dalle prestazioni che il giocatore argentino metterà in campo in questa sua esperienza con il River Plate.

La squadra sudamericana ha deciso di puntare molto su Franco Carboni e anche l’Inter crede nel giocatore. Ora la palla passa al terreno di gioco: sarà lui a dire se la stagione che sta per iniziare potrà essere quella della svolta definitiva.