Annuncio ufficiale e affare con l’Inter: “Grazie di tutto Tucu”

Si chiude una operazione di calciomercato. Il colpo è ufficiale e arrivano anche sui social i ringraziamenti da parte del club al giocatore.

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo. Manca circa un mese all’inizio della stagione e le squadre sono chiamate a completare il prima possibile la rosa. Per farlo naturalmente c’è bisogno anche di sfoltire un po’ la rosa e sono molti i club al lavoro per ultimare le cessioni.

E una di queste è diventata ufficiale proprio poco tempo fa. Dall’altra parte una squadra ha annunciato l’arrivo del calciatore nella propria rosa. Un rinforzo importante e che conferma l’ambizione della dirigenza di fare un undici di assoluto livello. Naturalmente il lavoro non è finito qui e ci aspettiamo ben presto degli altri annunci.

Calciomercato, ufficiale il primo colpo. Ora la trattativa con l’Inter

Momenti in uscita che ben presto entreranno nel vivo anche in casa Inter. Come ben sappiamo, sono diversi gli esuberi presenti nella rosa dei nerazzurri e Marotta da tempo sta cercando di trovare la giusta soluzione. Tra loro c’è anche Correa, rientrato dal prestito al Marsiglia ed ora pronto a lasciare definitivamente Milano visto il contratto in scadenza nel 2025.

Nelle scorse ore si è ipotizzato anche un possibile ritorno alla Lazio, ma la pista principale resta quella che porta in Grecia e all’AEK Atene. Il club ellenico, che ha ufficializzato il connazionale Pereyra, sta lavorando per portare l’argentino alla corte di Almeyda.

Da parte dell’Inter nessuna chiusura alla cessione (nerazzurri disposti anche ad una minusvalenza pur di liberarsi del giocatore), resta da convincere l’attaccante ad ridursi l’ingaggio. Si lavora ad un biennale con lo stipendio attuale spalmato. Se ci sarà il sì del Tucu, allora la trattativa è destinata a chiudersi in davvero poco tempo.

Da parte dell’Inter, come scritto in precedenza, nessuna chiusura all’addio del giocatore. I nerazzurri sono disposti ad accettare anche una cifra intorno ai 4 milioni di euro pur di non avere più sul registro stipendi l’argentino. La trattativa, quindi, potrebbe decollare da un momento all’altro e i prossimi giorni saranno decisivi.

Attenzione a possibili inserimenti di altri club (magari anche la stessa Lazio), ma al momento nella corsa all’attaccante ex Marsiglia l’AEK Atene resta in pole position. Almeyda vuole diversi connazionali in rosa e dopo Pereyra – l’Udinese ha ringraziato il giocatore con un post sui social: “Grazie di tutto, Tucu” – spera di poter portare in Grecia anche il Tucu Correa.