‘Tradimento’, dall’Inter alla Juve: Thiago Motta scende in campo

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi in questo calciomercato. Thiago Motta in campo per convincere un calciatore a vestire bianconero.

Prima i duelli sul calciomercato e poi in campo. Inter e Juventus sono pronti a confrontarsi in più di una occasione in questa stagione. Anche Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione dell’annata ha confermato che i bianconeri saranno tra i principali nella lotta per lo Scudetto.

Ma il titolo passa dai rinforzi che i club daranno ai propri tecnici. E per questo motivo entrambe le compagini sono al lavoro per rendere la rosa ancora più competitiva rispetto a quella dello scorso anno. Per farlo sono molti gli obiettivi e alcuni di questi sono ancora in comune. E su uno è sceso addirittura in campo Thiago Motta per provare a convincere il giocatore a vestire bianconero la prossima stagione.

Calciomercato Inter, tentativo della Juve: Thiago Motta in campo

La Juventus ha scelto Thiago Motta in panchina per cercare di ritornare a vincere in Italia. Una scelta non casuale considerando anche il fatto che il tecnico ricopre il suo ruolo molto simile ad un manager. La gestione del mercato è in mano a Giuntoli, ma l’ex centrocampista ha dato la sua disponibilità a dare una mano per magari provare a convincere un calciatore.

E, secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, sarebbe stato così anche con Buongiorno. Il difensore ex Torino è stato contattato direttamente da Thiago Motta per convincerlo a vestire la maglia bianconera. Una proposta rimandata al mittente dal centrale visto il suo passato in granata. Ricordiamo che la Juventus aveva anche presentato un’offerta importante ai ‘cugini’, ma alla fine il giocatore ha deciso di rispettare la parola presa con il Napoli e andare ad indossare la maglia azzurra per questa stagione.

Un accordo trovato ancora prima degli Europei nonostante nei giorni precedenti all’ufficialità il trasferimento è stato in forte bilico. Gli inserimenti di Juventus e della stessa Inter (pista caldeggiata principalmente dal suo agente ndr) hanno fatto un po’ tremare Conte.

Ma Buongiorno non ha mai avuto dubbi e soprattutto pensato di non mantenere la parola data al tecnico leccese e ai partenopei. Il difensore ha ringraziato i club per l’interessamento e declinato ogni proposta. Ora è un nuovo giocatore del Napoli e proverà con gli azzurri a fare uno scherzetto proprio a bianconeri e nerazzurri. Vedremo se ci riuscirà o saranno i rivali a spuntarla nella lotta Scudetto.