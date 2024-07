Ultim’ora, un Big dell’Inter verso Madrid: operazione da 22 milioni

Un affare in uscita che nessuno si sarebbe aspettato: addio Inter, vola a Madrid e Marotta incassa 22 milioni di euro

Come spesso accade da anni a questa parte, l’Inter si è mossa con largo anticipo sulla concorrenza per potenziare la già fortissima rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Un trittico di affare che pone il gruppo nerazzurro come assoluto favorito per vincere ancora lo Scudetto.

Josep Martinez tra i pali, ma soprattutto Piotr Zielinski e Mehdi Taremi arrivati entrambi a parametro zero. Si vede, da anni, la mano di Beppe Marotta sulla costruzione della squadra meneghina. Ed i risultati stanno dando ancora una volta ragione al presidente che sta già pianificando le prossime mosse. D’altronde, soprattutto in entrata, da qui al 31 agosto ancora molto può accadere. Sorprese, una in particolare, sembrano tuttavia poter arrivare dalle cessioni future.

Già in passato le strade dell’Inter si erano intrecciate con quelle dei club di Madrid. Real ma soprattutto Atletico. E così la storia può ripetersi perché i ‘Colchoneros’ avrebbero messo nel mirino uno dei big maggiormente impiegati da Inzaghi. È pronta l’offerta: a queste condizioni l’addio ai colori nerazzurri sarà inevitabile, il suo futuro può essere proprio a Madrid alla corte di Diego Simeone.

🎙Inzaghi: “Sono felicissimo per il rinnovo. Ringrazio la società, il presidente e la nuova proprietà. Ho avuto dei corteggiamenti, ma qui all’Inter mi sento a casa e apprezzato”.#Inter #Inzaghi pic.twitter.com/22FVvcDV4J — Interlive (@interliveit) July 12, 2024

Simeone punta Carlos Augusto: i dettagli

Si tratta di Carlos Augusto, laterale brasiliano da poco riscattato ufficialmente per 13 milioni dopo il prestito annuale. Il gioiello, arrivato l’estate scorsa dal Monza, potrebbe già fare le valigie e partire: il richiamo dell’Atletico Madrid ed una ricca offerta all’Inter rischiano di aprire uno scenario che fino a qualche giorno fa nessuno avrebbe potuto prevedere.

A questo punto gli spagnoli, con un’offerta da 20-22 milioni di euro, potrebbero avvicinarsi molto ad ottenere il sì dell’Inter. Il classe ’99, sotto contratto per altri quattro anni con la ‘Beneamata’, nella sua prima (e forse ultima) stagione in maglia nerazzurra oltre ad aver conquistato la seconda stella ha collezionato ottime prestazioni, con 46 presenze complessive, 1 gol e 6 assist vincenti agli ordini di Simone Inzaghi. Se l’Atletico dovesse effettivamente farsi avanti e bussare alla porta in Viale della Liberazione, allora il brasiliano rischierebbe a determinate condizioni di cambiare subito aria.