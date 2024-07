Assalto a Correa, scambio alla pari con l’Inter

Joaquin Correa resta uno dei profili in uscita in casa Inter. Un club è pronto all’assalto e potrebbe proporre uno scambio alla pari.

Giorni decisivi per le uscite in casa Inter. Dopo aver ufficializzato i primi colpi, i nerazzurri proveranno a sfoltire un po’ la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Sono diversi i nomi che non rientrano più nei piani del club campione d’Italia e Marotta sta cercando la giusta soluzione sia per accontentare il diretto interessato che per riuscire ad ottenere una cifra economica adeguata al valore del giocatore.

Tra i nomi in uscita c’è sicuramente quello di Correa. Concluso il prestito al Marsiglia, l’argentino è ritornato a Milano, ma non ci resterà. L’ex Lazio non rientra nel progetto nerazzurro e si sta lavorando per un addio a titolo definitivo.

Il contratto in scadenza nel 2025 chiude le porte ad una cessione temporanea. Nei prossimi giorni Marotta spera di poter chiudere definitivamente la trattativa e salutare il calciatore sudamericano.

Calciomercato Inter, un club fa sul serio con Correa: c’è lo scambio

C’è un club che ormai da tempo spinge per avere Correa. La trattativa con l’Inter va avanti ormai da diversi giorni e da parte dei nerazzurri nessuna chiusura alla cessione. Marotta sarebbe pronto a dire sì anche per una cifra intorno ai 4 milioni di euro pur di togliere dal monte ingaggi l’argentino. La palla, quindi, passa direttamente al calciatore, chiamato ad abbassare le pretese per fare in modo che si possa arrivare alla fumata bianca.

L’AEK Atene, infatti, non molla assolutamente l’argentino. Almeyda è al lavoro per portare in Grecia molti dei suoi connazionali. Il primo è stato Pereyra, il secondo dovrebbe essere Lamela e il tecnico lavora anche per convincere l’ex Lazio a dire sì a questa nuova esperienza. Ad oggi l’ostacolo più grande è rappresentato dall’ingaggio (circa 7 milioni lordi ndr).

Il club ellenico è pronto ad offrire un biennale con questa cifra spalmata nei due anni. La palla ora passa direttamente al giocatore, che nel giro di poco tempo dovrà decidere se accettare oppure no questa proposta.

Nessun problema, invece, tra Inter e AEK Atene. I nerazzurri, come scritto in precedenza, sono pronti a dire sì anche ad una proposta intorno ai 3-4 milioni di euro. Il club greco potrebbe provare a mettere sul piatto il cartellino di Zuber per uno scambio alla pari, ma la risposta dei nerazzurri sarebbe negativa. Per questo motivo, in caso di via libera da parte di Correa, l’affare dovrebbe chiudersi con solo cash.