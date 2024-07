Capolavoro Marotta: è fatta, annuncio UFFICIALE in arrivo

Ottime notizie in vista per il popolo nerazzurro: manca solo l’annuncio ufficiale per certificare il nuovo grande affare del dirigente

Qualcuno si è addirittura spinto ad affermare che ci sia (stata) un’Inter prima dell’avvento di Marotta, e un’Inter dopo l’insediamento di quello che già a dicembre del 2018 – a questo periodo si riferisce il distacco dalla Juve e l’approdo a Viale della Liberazione – era considerato giustamente come uno dei più brillanti dirigenti del calcio italiano.

Sono certamente innegabili gli straordinari risultati conseguiti dall’ex Dg bianconero, che dal suo arrivo non ha praticamente sbagliato un colpo. Né di mercato, la sua specialità, né dal punto di vista strategico-organizzativo. Per non parlare della gestione delle risorse economiche, vieppiù difficile dopo la mannaia del Covid-19, che in ogni caso ha colpito tutti indistintamente.

Tra una valanga di trofei e una serie incredibile di operazioni redditizie (dall’acquisto di tanti giocatori importanti a costo zero, fino alla plusvalenza record fatta registrare con la partenza di Andre Onana), Marotta sta davvero segnando un’epoca nella già gloriosa storia del club nerazzurro.

L’ultimo capolavoro, quello forse più atteso dai tifosi, deve però ancora essere ufficializzato. Ma siamo sempre più vicini al compimento dello stesso, alla celebrazione di un qualcosa che renderà più che felici i tifosi della Beneamata.

Lautaro, nerazzurro a vita: si attende solo l’annuncio ufficiale

Capocannoniere della Serie A con 24 centri. Trascinatore dell’Inter alla conquista di un meritatissimo scudetto. Capocannoniere – partendo praticamente sempre dalla panchina – anche in Copa America, dove coi suoi gol ha trascinato prima l’Albiceleste in finale, per poi risolvere lo stesso ultimo atto con un siluro all’angolino al 112′ della sfida con la Colombia. Difficile trovare degli aggettivi consoni a descrivere la stagione di Lautaro Martinez: semplicemente fenomenale.

Il ‘Toro’ di Bahia Blanca si è ripreso con gli interessi tutto ciò che la sfortuna – pur nell’àmbito della trionfale spedizione della sua nazionale in Qatar, ai Mondiali del 2022 – gli aveva tolto nella kermesse mondiale. Quando aveva apparentemente deluso ma solo perché frenato da problemi fisici che non aveva voluto pubblicizzare perché concentrato solo a stringere i denti.

Ora che è tornato completamente sano a disposizione di Scaloni, si sono visti i risultati. Lautaro è stato l’arma in più dei campioni del mondo in carica, trasformando in oro tutto ciò passato vicino ai suoi piedi.

Come riferito da Sky Sport, si attende a giorni l’annuncio ufficiale sul rinnovo quinquennale dello straordinario attaccante. Degnissimo capitano di un club che vuole continuare a stupire in Italia ed in Europa. Lautaro si legherà ai nerazzurri fino al 2029, con un accordo che prevede un ingaggio di 9 milioni netti l’anno.

Assieme a Nicolò Barella, emblema del giovane giocatore italiano diventato campione all’Inter, l’argentino è l’unico a detenere lo status di intoccabile della rosa. Di incedibile, qualunque sia la cifra proposta. Anche questo è da considerarsi assolutamente un capolavoro del Sig. Marotta…