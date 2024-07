È fatta, l’Inter cede un esterno: ha firmato con la rivale

Un calciomercato ambizioso deve passare anche da cessioni: c’è un esterno già uscito che firma per una rivale

Con i nuovi acquisti e un allenatore che sa il fatto suo, si spera che la formazione nerazzurra possa distinguersi in campionato e affrontare una grande stagione, prendendosi qualche soddisfazione. L’Inter ha investito per migliorare la rosa, ma prima ancora ha deciso di sfoltire e cedere tutti quegli elementi ancora troppo giovani o che faticano a tenere il passo delle prime linee.

Ed è così che un prodotto della Primavera Femminile dell’Inter che gioca come esterno ha firmato per un prestito annuale con la Freedom FC di Cuneo. La squadra Women piemontese ha annunciato l’ingaggio di Erika Dicataldo in prestito dall’Inter. Dicataldo è una giocatrice classe 2006 che agisce sull’esterno classe 2006, veloce e brava a dribblare.

La ragazza, cresciuta nel settore giovanile nerazzurro, ha bisogno di farsi le ossa e ora andrà a fare la sua prima esperienza con le grandi nel campionato di serie B Femminile. Intanto, l’Inter Women perde altri pezzi. Ieri è arrivata la notizia dell’addio per rescissione consensuale di Alice Regazzoli. Si tratta di una centrocampista che i tifosi della squadra femminile conoscono bene, dato che è stata tra le protagoniste dell’ultima promozione dalla B alla A.

Negli ultimi anni era sempre stata lontana da Milano: aveva giocato in prestito prima con la Sampdoria e poi Como. Evidentemente aveva capito che per lei non c’era più spazio in nerazzurro e così è arrivata la decisione di lasciare il nido. La stessa scelta è stata presa da Anna Catelli, centrocampista cresciuta nel vivaio nerazzurro e che l’anno scorso ha giocato nel Como in prestito.

Via l’esterno: firma con la squadra piemontese

Il calciomercato dell’Inter Women per la stagione 2024-25 è già iniziato con dei colpi interessanti. Il club nerazzurro ha preso l’attaccante belga Tessa Wullaert, una classe 1993 brava a finalizzare e a dominare fisicamente l’area di rigore. L’Inter ha preso anche un’altra belga, la centrocampista Marie Detruyer. E poi è arrivata Ivana Andres, una spagnola con grande esperienza (anche campionessa del mondo) arriva dal Real Madrid.

Prima della stagione 2018-19, l’Inter aveva soltanto squadre giovanili femminili, e per affrontare il calcio professionistico, la società dell’allora presidente Zhang ha acquisito i diritti sportivi dall’ASD Femminile Inter Milano.

Nella prima stagione dell’Inter in Serie B, nel 2018-19, l’Inter ha subito ottenuto la promozione in Serie A con una cavalcata che rimarrà nella storia: in stagione, le nerazzurre conquistarono 64 punti in 21 vittorie e un solo pareggio. L’allenatore della promozione fu l’argentino Sebastiano de la Fuente. L’anno seguente arrivò Attilio Sorbi (l’Inter Women arrivò settima), poi dal 2021 fino allo scorso giugno la squadra è stata affidata a Rita Guarino.

La rosa attuale dell’Inter Women

La Guarino è arrivata ottava nel primo anno e poi ha collezionato tre quinti posti consecutivi. Da pochi giorni Oaktree ha annunciato l’ingaggio di Gianpiero Piovani come nuovo coach.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CMG (@agencycmg)

La squadra femminile dovrà investire in porta, in difesa e a centrocampo. Serve infatti un secondo portiere affidabile dietro Francesca Durante (che è anche la numero 1 della Nazionale italiana). In difesa, il blocco base è costituito da Katie Bowen, Beatrice Merlo, la Vergani, Chiara Robustellini, Marija Milinkovic e Beatrix Fordos, alle quali si aggiunge la Andres arrivata dal Real Madrid. Mancano delle terzine veloci.

A centrocampo ci sono la danese Sofie Pedersen e l’algerina Karchouni. Sempre in mediana giocano Irene Santi, la capitana Lisa Alborghetti e l’ungherese Csiszar. la new entry è Marie Detruyes, dal Belgio. L’attacco è affidato alla maltese Haley Bugeja, a Elisa Polli, a Michela Cambiani, a Maja Jelcic e alla nuova arrivata Tessa Wullaert.