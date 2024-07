Quarto colpo dell’Inter: l’annuncio di Zazzaroni

L’Inter continua ad essere molto attiva sul calciomercato. E’ tutto ormai pronto per il quarto colpo. L’annuncio arriva da Zazzaroni.

La stagione in casa Inter è iniziata da qualche giorno e Inzaghi si augura di avere il prima possibile la rosa completa. I nerazzurri in questa prima parte di calciomercato si sono mossi sicuramente molto bene considerando gli arrivi di Mehdi Taremi e Zielinski e quello di Josep Martinez, che sarà il vice di Sommer (almeno sulla carta). Ma il lavoro di Marotta non è assolutamente finito qui. Il presidente del club campione d’Italia continua a lavorare per soddisfare le altre richieste del tecnico.

Le idee sono molto chiare e i prossimi due colpi, almeno di clamorose novità dell’ultima ora, saranno una seconda punta giovane e un difensore centrale. E, stando a quanto scritto da Zazzaroni sul Corriere dello Sport, una trattativa è ben impostata e la fumata bianca è attesa nei prossimi giorni. Un rinforzo che rende la rosa ancora più completa in vista di una stagione che si preannuncia molto impegnativa.

🎥 #Inter – I manager di Oaktree e membri del Cda nerazzurro, Alejandro Cano e Katherine Ralph, presenti questo pomeriggio in sede 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/7IQtDzLCPF — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 16, 2024

Calciomercato Inter, vicino il quarto colpo: i dettagli

Puntellare la rosa per dare a Inzaghi più possibilità di scelta. È questa l’intenzione di Marotta per le prossime settimane. I nerazzurri si sono mossi sicuramente in anticipo e i colpi di Zielinski e Taremi ne sono una conferma. Ma il lavoro del presidente non è assolutamente fino qui e si proverà nel giro di poco tempo a definire gli ultimi tasselli per poi magari guardare con attenzione solo alle possibilità che il calciomercato potrebbe dare nella parte finale della sessione.

Prima di pensare a questo, però, ci sono da definire due colpi e uno potrebbe essere ufficializzato nel giro di davvero poco tempo. “Cabal è sempre più vicino dall’Inter. I nerazzurri sono pronti a chiudere con il Verona per 8 milioni più 2 di bonus“, con queste parole scritte sul Corriere dello Sport Zazzaroni anticipa il quarto acquisto nerazzurro. La trattativa con gli scaligeri va avanti ormai da giorni e l’obiettivo è di arrivare all’accordo già nei prossimi giorni per consentire ad Inzaghi di avere il suo difensore.

Una volta chiusa la trattativa, i nerazzurri si concentreranno sull’attaccante. L’obiettivo principale resta Gumundsson, ma prima deve uscire Arnautovic. Le tempistiche, quindi, sono un po’ più lunghe rispetto al difensore, ma Marotta vorrebbe definire questo arrivo entro la fine di luglio per consentire a Inzaghi di poter lavorare con la rosa completa il prima possibile.