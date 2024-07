Ufficiale l’addio all’Inter, va in Premier League per 7 milioni

L’Inter è costretta a dirgli addio, è ufficiale il suo passaggio in Premier League: firma da 7 milioni di euro

Quelle che attendono l’Inter di Simone Inzaghi saranno certamente settimane bollenti, per quel che concerne il mercato. Perché soprattutto in entrata, i campioni d’Italia in carica hanno molto da dire. E così sarà da qui a fine agosto.

Intanto Simone Inzaghi sta preparando la squadra all’esordio stagionale in Serie A in casa del Genoa: nel mezzo le amichevoli contro Las Palmas, Pisa, Al Ittihad e Chelsea. Il tecnico piacentino spera di poter avere il prima possibile gli innesti promessi dalla dirigenza per provare a migliorare un’annata che ha comunque fatto gioire i tifosi della ‘Beneamata’.

La conquista della seconda stella è alle spalle, in casa Inter si guarda avanti con ambizioni rinnovate. E così gli acquisti di Martinez tra i pali, Zielinski a centrocampo e Taremi in attacco hanno già elevato notevolmente il tasso tecnico della squadra nerazzurra.

Il focus in questo momento è quasi tutto rivolto alla corsia di destra dove il gravissimo infortunio di Tajon Buchanan con il Canada – out oltre 4 mesi per la frattura della tibia – costringerà Marotta a fare gli straordinari per trovare un degno sostituto del talento arrivato lo scorso gennaio dal Club Brugge.

Al di là delle improbabili voci su Cancelo, accostato pure a Juventus e Milan, la società meneghina deve fare i conti con una prima batosta in sede di mercato: l’addio adesso è ufficiale.

Inter, che botta: addio UFFICIALE

Sono circolati diversi profili per cercare di potenziare la corsia di destra e sopperire all’assenza di Buchanan. Uno di questi nelle scorse ore ha scelto il suo futuro che non sarà in maglia nerazzurra. La Premier League lo ha accolto ufficialmente, Inter a mani vuote.

Si tratta del gioiello giapponese Yukinari Sugawara, laterale a tutta fascia classe 2000 che da tempo Beppe Marotta aveva cerchiato in rosso sulla sua agenza. Il talento asiatico, in uscita dall’AZ Alkmaar, ha alla fine preso una decisione ben diversa: la corte del Southampton è stata troppo allettante e Sugawara alla fine ha scelto il club inglese, firmando un contratto quadriennale con i ‘Saints’.

Operazione da appena 7 milioni di euro per il trasferimento del giapponese che, quindi, sfuma definitivamente. A questo punto, con meno di un mese e mezzo alla chiusura della sessione estiva di calciomercato, la dirigenza di Viale della Liberazione dovrà darsi una mossa.

A maggior ragione che in quella zona del campo c’è Denzel Dumfries, in scadenza tra meno di un anno e già accostato in numerose occasioni ad un potenziale addio all’Inter. In questo momento, però, la posizione dell’olandese è bloccata. Almeno fino alla firma di un nuovo giocatore sulla fascia destra: l’Inter è chiamata all’ennesimo sforzo per completare la rosa di Simone Inzaghi.