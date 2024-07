“Telefonatina”: Chiesa-Inter, annuncio improvviso

Federico Chiesa è sempre più vicino a lasciare la Juventus. Cosa può accadere con l’Inter, ecco tutti i dettagli

L’avventura di Federico Chiesa alla Juventus sembra essere ormai alle battute finali. L’accordo per il rinnovo non c’è e il contratto in scadenza nel 2025 apre la strada ad una cessione del giocatore ex Fiorentina. I ragionamenti sono in corso da entrambi le parti e nel giro di qualche settimana tutte le riserve dovrebbero essere sciolte e si saprà il futuro dell’esterno offensivo.

Il giocatore in questi ultimi giorni è stato accostato a Roma e Napoli, ma attenzione anche alla pista Inter. I nerazzurri sono sempre molto attenti alle occasioni che la sessione di calciomercato potrebbe dare e non è da escludere da settembre in poi una ‘telefonatina’ per capire meglio la situazione. Chiesa non è sicuramente una priorità per la squadra allenata da Inzaghi. Marotta, però, segue la pista che porta al giocatore bianconero e presto potrebbe decidere di sondare il terreno.

Chiesa-Inter, la possibile strategia dei nerazzurri

L’Inter in questi anni è sempre stata molto attenta alle occasioni che potrebbero esserci durante il periodo di calciomercato e sarà così anche per Federico Chiesa. Il giocatore della Juventus è un profilo che stuzzica molto i nerazzurri per la sua duttilità e Marotta starebbe seguendo con attenzione la situazione. Naturalmente non rappresenta una priorità e quindi non ci attendiamo un affondo nell’immediato.

Ma non è da escludere che nelle prossime settimane si potrebbe decidere di sondare il terreno. “Se Chiesa dovesse andare via a zero nel 2025, l’Inter una telefonatina la potrebbe fare“, il pensiero di Fabrizio Biasin. La strategia nerazzurra, quindi, sarebbe chiara: attendere cosa succederà in questo calciomercato e, se non si concretizzerà la cessione, aprire un dialogo con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione. Un colpo a zero che rappresenterebbe un vero capolavoro per Marotta considerando anche le qualità del giocatore.

Ma si tratta di una operazione non semplice. La Juventus, infatti, non avrebbe intenzione di aspettare la fine del campionato per privarsi del proprio giocatore e sarebbe al lavoro per cercare una soluzione nell’immediato. Questo rende molto difficile ad oggi un passaggio di Federico Chiesa in nerazzurro. Ma il calciomercato è sempre ricco di sorprese e incognite e Marotta potrebbe approfittare di qualsiasi occasione gli si presenterà. L’ex Fiorentina potrebbe rappresentare una ghiotta chance, ma i discorsi entreranno nel vivo solo a settembre visto che da parte del club campione d’Italia non c’è intenzione di affondare il colpo nell’immediato.