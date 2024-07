Doppio addio a zero, l’Inter non ha dubbi: decisione presa

In casa nerazzurra è tutto deciso: niente rinnovo e doppio addio all’Inter a parametro zero, tifosi a bocca aperta

Le strategia di mercato in casa Inter stanno lentamente venendo a galla. Marotta ha intenzione di completare la rosa il prima possibile, dando modo a Simone Inzaghi di lavorare con il gruppo campione d’Italia – ed i relativi nuovi innesti – senza troppe pressioni, in attesa dell’esordio stagionale in casa del Genoa.

Acquisti, sì, mirati ed intelligenti. Perché in pochi, in Europa, possono vantare profili arrivati a parametro zero – quindi praticamente gratis – come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Ma non è finita qui. L’Inter nelle prossime settimane dovrà necessariamente chiarire la questione legata al sostituto dell’infortunato Buchanan, con Dumfries che a questo punto dovrebbe rimanere con il rischio di un addio a zero nell’estate 2025 a meno di un rinnovo adesso non più impossibile. Ecco, proprio il capitolo cessioni era e rimane di prioritaria importanza anche per quest’estate.

L’idea della dirigenza campione d’Italia è sempre la stessa: si punterà a fare cassa con gli esuberi per accumulare un tesoretto e investirlo immediatamente su nuovi innesti. In tal senso, però, il discorso sembra potersi allargare anche per il futuro più lontano. Da questo punto di vista Beppe Marotta avrebbe ormai deciso di non seguire la via del rinnovo per due calciatori che, a scadenza, lasceranno l’Inter. Il presidente nerazzurro è quindi pronto a lasciarli partire a parametro zero, a meno di un addio già in quesra sessione estiva.

Doppio addio gratis: Inter, è tutto deciso

Il primo affare che nell’estate 2025 si tramuterà in realtà riguarda l’attacco. Perché Marko Arnautovic sembra sempre più vicino a ritrovarsi fuori dal progetto nerazzurro. Anche in mancanza di offerte concrete, l’austriaco potrebbe rimanere un ultimo anno come da contratto prima di finire nel lungo elenco degli svincolati.

Una stagione assai deludente quella di Arnautovic che falcidiato dagli infortuni non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto. L’esplosione incredibile di Thuram, poi, gli ha definitivamente tolto spazio. Ecco perché la dirigenza ha preso una decisione irrevocabile: Arnautovic, al termine della stagione che sta per cominciare, saluterà ‘gratis’ l’Inter. E non sarà il solo. Perché pure Stefan de Vrij, che negli ultimi anni è stato un perno fondamentale prima per Conte e poi per Inzaghi, ha virtualmente già le valigie in mano.

Anche il 32enne olandese, come Arnautovic, è in scadenza tra undici mesi ed il suo contratto non verrà rinnovato. Nell’ultimo anno è stato impiegato in 33 occasioni tra campionato e coppe, con 1 rete all’attivo. Un rendimento costante e affidabile che tuttavia non basterà per continuare a vestire la casacca nerazzurra. L’Inter andrà avanti con l’idea di svecchiare il reparto e dare le chiavi della difesa nelle mani di Bastoni a cui, evidentemente, affiancherà un nuovo talento.