L’Inter vende subito un difensore, c’è il comunicato ufficiale

Il club campione d’Italia dà il via alle cessione: il difensore ha già detto addio, futuro ancora in Serie A

Le manovre in casa Inter vanno avanti ed il calciomercato ha già portato diverse novità. Nelle scorse ore la dirigenza di Viale della Liberazione ha concretizzato in via ufficiale una cessione: è arrivato l’annuncio sull’addio del difensore ai colori nerazzurri.

Vincere aiuta a vincere e così Simone Inzaghi ha tutta l’intenzione di riprendere da dove aveva lasciato. Il ventesimo Scudetto in bacheca e la seconda stella cucita sul petto: per l’Inter è solo l’inizio. A testimonianza delle rinnovate ambizioni della società lombarda vi è una sessione di calciomercato estivo fino a questo momento oculata, nella quale Marotta è riuscito ad incidere con colpi di grandissimo livello a parametro zero. In attesa di conoscere chi, eventualmente, rimpiazzerà l’infortunato Buchanan, dopo che Cabal se l’è preso la Juventus, le firme di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono oro colato per centrocampo e attacco.

In casa nerazzurra si valutano anche diversi addi, specialmente in attacco. Joaquin Correa, rientrato dopo il deludente prestito al Marsiglia, ha già le valigie in mano in attesa di una proposta che convinca Marotta. Così come Arnautovic, davanti ad un’offerta allettante, dovrebbe essere ceduto per far spazio all’arrivo di un quarto ed ultimo attaccante che completi il reparto avanzato dei campioni d’Italia.

Addio in difesa: lascia l’Inter e resta in Serie A

Come anticipato, il mercato dell’Inter – presente e futuro – dovrà inevitabilmente passare anche dalle cessioni. Per far quadrare i conti ma anche sfoltire la rosa e dare la possibilità ai talenti nerazzurri di esprimersi con continuità, anche lontano dalla squadra di Simone Inzaghi.

𝗦𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝗹𝗲: Edoardo Stante è un nuovo calciatore di AC Monza! ✍️

Il terzino sinistro classe 2007 arriva a titolo definitivo da FC Internazionale.

Entrerà a far parte dell’Under 18 biancorossa.

A questo punto un gioiello dei campioni d’Italia ha già salutato tutti ed è stato annunciato dalla sua nuova squadra: rimarrà in Serie A. Inter e Monza l’anno scorso hanno portato a termine l’affare Carlos Augusto, con il laterale brasiliano che quando impiegato da Inzaghi ha ben figurato sulla corsia mancina. Adesso, però, sono i brianzoli a mettere a segno un colpo: stavolta di prospettiva. Perché si parla di un giovane talento che lascia l’Inter per vestirsi di biancorosso. Il Monza, sulle sue pagine ufficiali, ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo dall’Inter di Edoardo Stante.

Il terzino sinistro classe 2007 è stato ceduto nelle scorse ore e andrà a rinforzare il settore giovanile dei biancorossi. Un colpo sul quale, evidentemente, lo stesso Galliani ha creduto parecchio. Il 17enne milanese, dopo essere cresciuto nelle giovanili nerazzurre, lascia l’Inter a titolo definitivo. Edoardo Stante è fratello di Francesco, centrale difensivo che nella Primavera nerazzurra nell’ultimo anno ha accumulato ben 36 presenze.

"Edoardo Stante è un nuovo calciatore di AC Monza! Il terzino sinistro classe 2007 arriva a titolo definitivo da FC Internazionale. Entrerà a far parte dell'Under 18 biancorossa. Benvenuto Edoardo!", questo lo stringato comunicato con cui la società brianzola ha annunciato l'arrivo del giovane laterale dai campioni d'Italia.