Addio Inter, tutto fatto con il Manchester United: visite mediche

Clamoroso colpo di scena nel mercato nerazzurro, l’addio è ormai realtà: vola a Manchester per le visite mediche

Il passato è ormai alle spalle, con rinnovate ambizioni l’Inter di Simone Inzaghi punta a vivere una stagione ancor più vincente. Dopo lo Scudetto e la seconda stella, i nerazzurri vogliono tornare protagonisti anche in Champions League. Dopo la finale di poco più di un anno fa, servirà una rosa ancor più competitiva per sfidare le grandi d’Europa.

A tal proposito il mercato ha già lasciato il segno, seppur a costi decisamente contenuti. Josep Martinez affiancherà Sommer tra i pali mentre il doppio capolavoro a zero rappresentato da Zielinski e Taremi è solo il primo passo per costruire una squadra semplicemente irresistibile, anche nelle seconde linee.

I mesi estivi, però, rischiano di essere anche forieri di novità tutt’altro che entusiasmanti per il popolo nerazzurro. La novità delle ultime ore è che uno dei gioielli che la società nerazzurra ha provato a portare alla corte di Inzaghi è sfumato definitivamente.

Scelta fatta, il suo futuro sarà a Manchester, pronte le visite mediche. Nelle ultime settimane sono parecchi i nomi accostati al calciomercato nerazzurro ed uno di questi, che l’Inter ha seguito in maniera concreta nel recente passato, è ormai sfumato definitivamente. Ha deciso di giocare in Premier League, ha scelto Manchester come sua prossima casa.

Doccia fredda Inter: vola all’Old Trafford

Si parla di Leny Yoro, gioiello del Lille che stando a quanto viene riferito da ‘The Athletic’ è volato nelle scorse ore in Inghilterra per effettuare le visite mediche per il Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno battuto la concorrenza del Real Madrid, che da qualche giorno si vociferava potesse spingersi in maniera decisa sul talentuoso difensore centrale classe 2005.

Il 18enne, però, ha fatto la sua scelta che lo porterà ad essere molto presto una delle stelle dello United, che sta stringendo i tempi per chiudere il prima possibile l’operazione: pare, però, che sia in fase di definizione l’intesa con l’entourage di Yoro.

L’Inter, che pure era e rimane alla ricerca di un centrale di prospettiva, visti i probabili addii a zero di de Vrij e Acerbi a scadenza tra meno di un anno, dovrà rivolgere le proprie attenzioni altrove. Il Manchester United pagherà 50 milioni di euro più 12 di bonus per il gioiellino francese ma di origini ivoriane: l’accordo è stato trovato settimana scorsa e Yoro alla fine ha accettato la destinazione.

Inizialmente, però, il giovane calciatore aveva mostrato un forte interesse per l’opzione Real Madrid ma i ‘Blancos’ – che recentemente hanno presentato Mbappè – hanno deciso di non pareggiare l’offerta del Manchester United. Nonostante la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2025, la proposta dei ‘Red Devils’ è stata decisamente faraonica ed impossibile da rifiutare per la società francese. Passi avanti, dunque, in attesa degli ultimi dettagli prima di quello che pare essere un annuncio ufficiale alle porte, ormai inevitabile.