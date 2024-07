Inter, Bonaventura a costo zero: cosa sta succedendo

Giacomo Bonaventura continua la sua ricerca di una nuova squadra. E l’Inter potrebbe rappresentare una soluzione ideale per l’ex Milan.

Prosegue la ricerca per ritornare in campo il prima possibile di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista si è svincolato lo scorso 30 giugno dalla Fiorentina e fino a questo momento nessuna soluzione lo ha convinto. Il giocatore spera di poter continuare a giocare ad alti livelli e il suo entourage nei prossimi giorni potrebbe bussare a diverse porte per capire eventualmente la disponibilità a valutare la fattibilità dell’affare.

Tra le squadre a cui Bonaventura potrebbe essere proposto c’è anche l’Inter. I nerazzurri per il giocatore rappresenterebbero forse la soluzione migliore. L’ex Fiorentina, infatti, ritornerebbe a giocare la Champions League e a competere per obiettivi importanti. Una trattativa non assolutamente semplice da portare a termine per diversi motivi, ma un tentativo da parte dell’entourage del giocatore quasi sicuramente ci sarà. Poi la palla passerà a Marotta.

Calciomercato Inter: Bonaventura a zero, la scelta dei nerazzurri

Giacomo Bonaventura ha voglia di continuare a giocare ad alti livelli. Il centrocampista sta aspettando la giusta occasione per ritornare in campo e dimostrare di poter ancora stare in una big. I prossimi giorni saranno decisivi visto che tutti i club sono al lavoro per completare la rosa e l’ex Fiorentina a zero rappresenta sicuramente una possibilità molto importante.

L’entourage del giocatore è al lavoro per trovare la soluzione giusta e non è da escludere che possa ribussare ancora una volta alla porta dell’Inter per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione. Da parte dei nerazzurri, però, non c’è nessuna intenzione di sedersi al tavolo e trattare. Le indicazioni di Oaktree sono state molto chiare: no ai giocatori over 30.

La proprietà americana ha intenzione di dare vita ad una linea verde in questo calciomercato e, quindi, Bonaventura non rientra assolutamente nei piani. Il calciatore non vestirà, almeno di novità dell’ultimo istante, la maglia del club campione d’Italia per ora.

Il no nerazzurro naturalmente non chiude le porte ad una nuova esperienza nel massimo campionato italiano. Torino e Como sono due squadre fortemente interessate al calciatore ex Fiorentina. Il centrocampista spera ancora magari di poter giocare l’Europa, ma alla fine non è da escludere che possa accettare anche una delle due proposte. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Bonaventura, ma il giocatore è voglioso di tornare in campo e spera di poterlo fare presto.