Nuovo smacco al Milan: l’Inter piomba sull’obiettivo rossonero

Ancora un colpo ai danni del Milan: rossoneri a rischio beffa, ecco il clamoroso piano di mercato di Marotta

Inter batte Milan. È uno scenario che, in campo come in sede di calciomercato, negli ultimi tempo si è tramutato in una consuetudine assai amara per il popolo rossonero. E così potrebbe risuccedere, con Beppe Marotta che potrebbe pianificare un potenziale scippo ai cugini.

Il mercato dei campioni d’Italia è stato oculato e pianificato in maniera minuziosa, fino a questo momento, dalla dirigenza nerazzurra. Colpi mirati e a costi nulli o contenuti. Basti pensare a Piotr Zielinski, uno dei più forti centrocampisti della Serie A che ha scelto l’Inter a zero rinunciando ad un ricco rinnovo col Napoli.

E dopo anni in azzurro il polacco si è diretto, con grandi aspettative, nella sua nuova avventura meneghina. Stesso discorso per Mehdi Taremi, un sogno di mezz’estate del 2023 del Milan che con Cardinale e Furlani annusò soltanto la possibilità di portare l’iraniano a Milanello.

Thuram e Frattesi, poi, sono stati il caso più eclatante – più recentemente – del sorpasso nerazzurro al ‘Diavolo’ in sede di mercato. L’Inter non si ferma e oltre ad un nuovo centrale, visti i contratti in scadenza nel 2025 di Acerbi e de Vrij che difficilmente verranno rinnovati, adesso però la priorità assoluta è una. Sostituire Tajon Buchanan e dare risalto alla corsia di destra, con una serie di movimenti che a distanza rischiano di danneggiare proprio il club di Via Aldo Rossi.

Inter, che schiaffo al Milan: Marotta prova il sorpasso

L’ultima possibilità balenata nei pensieri di Marotta è clamorosa: ora i tifosi del Milan rischiano di incassare l’ennesimo schiaffo di mercato. La dirigenza nerazzurra potrebbe infatti guardare in direzione Manchester, verso un potenziale affare che piace tanto soprattutto al Milan.

Si tratta di Aaron Wan-Bissaka, laterale destro di origini congolesi ma nato a Londra. Classe ’97, è una possibilità concreta per il ‘Diavolo’ che oltre a Emerson Royal sta pensando proprio a lui per rinforzare la corsia di destra, visto che il rinnovo di Calabria pare effettivamente in alto mare. In scadenza il 30 giugno 2025 con il Manchester United, il terzino 26enne è una grande occasione di mercato a costi decisamente contenuti.

Potrebbero bastare 15 milioni di euro o poco più ai ‘Red Devils’ per dare subito il via libera alla cessione. L’Inter, che tra un anno potrebbe perdere Denzel Dumfries a parametro zero, ci potrebbe seriamente pensare.

In quella che potrebbe essere stata la sua ultima stagione a Manchester, il calciatore inglese ha racimolato 30 apparizioni complessive tra campionato e coppe agli ordini di ten Hag, con 3 assist vincenti all’attivo ed in campo oltre 2400′ accumulati. Il suo destino potrebbe quindi chiamarsi Milano, con l’Inter che valuta la possibilità di beffare – ancora una volta – il Milan: staremo a vedere chi la spunterà.