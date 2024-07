Dall’Inter al Milan, fumata bianca a 15 milioni

Un colpo di scena pazzesco, addio Inter ed è pronto a firmare con il Milan: 15 milioni per la firma del chiacchieratissimo talento

Quello che sta per aprirsi sarà un mese di calciomercato parecchio intenso in Serie A. In particolar modo a MIlano dove Inter e Milan sembrerebbero destinate a intrecciarsi a distanza i propri interessi. E Zlatan Ibrahimovic avrebbe intenzione di mettere a segno un colpo incredibile che la tifoseria nerazzurra stenterà ad accettare.

I campioni d’Italia sono impegnati in questo momento nella ricerca di un tesoretto per dare nuove energie al mercato in entrata. Dopo Zielinski, Taremi e Martinez tra i pali Beppe Marotta continua ad avere le idee chiare. Anche se ora come ora va messa una pezza sulle fasce: il gravissimo infortunio di Buchanan rimane un tema caldo, delicatissimo da affrontare. Perché il laterale canadese rimarrà fuori per almeno 4 mesi dopo la frattura della tibia. E così la caccia al sostituto sta per entrare nel vivo.

Differente la situazione in casa rossonera, con il ‘Diavolo’ che ha da pochi giorni annunciato l’arrivo in via ufficiale di Alvaro Morata a Milanello. Un colpo di esperienza tutto sommato ‘conveniente’, se paragonato a Zirkzee e alle richieste folli di Kia Joorabchian per spostare l’olandese, poi finito al Manchester United. Il club di via Aldo Rossi si sta però preparando ad un’altra operazione, stavolta ancora più clamorosa.

I tifosi dell’Inter stenteranno a crederci perché il gioiello sembra destinato a salutare definitivamente i colori nerazzurri per trasferirsi sulla sponda rossonera del Naviglio. Il Milan fa sul serio e prepara l’offerta: dall’Inter al ‘Diavolo’, Paulo Fonseca è già pronto ad esultare.

Dall’Inter al Milan: colpo da sogno, trattative in corso

Un anno fa è stato a meno di un passo dalla firma con l’Inter. Ma poi l’intesa con Lazar Samardzic, in particolar modo suo padre, ha fatto saltare tutto con la dirigenza della ‘Beneamata’ letteralmente furiosa. Rimasto a Udine, il serbo nato a Berlino non ha vissuto una stagione troppo facile.

34 presenze con 6 reti e 2 assist vincenti per Samardzic che adesso, in scadenza nel 2026, è destinato a salutare immediatamente l’Udinese. Direzione Milano, con i tifosi rossoneri e lo stesso Fonseca che sperano davvero che l’affare con l’Udinese possa imboccare la strada giusta. Al di là di Fofana che pure pare vicinissimo a lasciare il Monaco per vestire la maglia del Milan, adesso il talento dell’Udinese è una priorità.

Nelle prossime ore sono previsti contatti con il padre di Samardzic per vedere se l’operazione sia effettivamente possibile, a costi alla portata della società di Cardinale. Tra la richiesta di 18 milioni e l’idea di spenderne 12, la trattativa potrebbe chiudersi a metà strada con 15 milioni di euro nelle casse del club friulano. Un anno dopo il suo mancato passaggio in nerazzurro, Samardzic può comunque ritrovarsi a Milano.