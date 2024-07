Gli agenti fanno arrabbiare l’Inter: trattativa saltata

Salta a sorpresa una trattativa in casa Inter. La fumata bianca sembrava vicina, ma le richieste degli agenti hanno fatto bloccare tutto.

La chiusura dell’affare sembrava ad un passo, ma nelle ultime ore il quadro si è complicato e l’Inter non metterà a segno questo colpo. La posizione degli agenti ha portato i nerazzurri a fare un passo indietro e non chiudere l’acquisto.

Una decisione che segue la linea decisa da Oaktree. La proprietà americana sin dal suo arrivo ha chiesto ai dirigenti non cedere al ricatto degli agenti e di chiudere le operazioni alle condizioni decise dal club. Per questo motivo il duo formato da Ausilio e Baccin hanno preferito non andare avanti nell’affare e fermarlo ad un passo dalla chiusura. Un messaggio che è molto chiaro anche per gli altri giocatori che magari vogliono vestire nerazzurro: l’accordo ci sarà solo se non verranno fatti giochetti a rialzo.

Calciomercato: l’Inter dice stop, salta la trattativa

L’affare sembrava da tempo in fase di definizione e si aspettava solamente l’ufficialità. Negli ultimi giorni, però, la questione si è complicata a causa delle richieste degli agenti. L’entourage del giocatore ha giocato al rialzo e questo non è assolutamente piaciuto alla dirigenza nerazzurra, che, dopo un tentativo di far ragionare le persone vicine al calciatore, hanno deciso di bloccare tutto e far saltare il colpo.

Da sottolineare che l’affare Tessmann non è saltato solo per una questione economica. Il centrocampista americano non era convintissimo della gestione del suo cartellino. L’intenzione dell’Inter era quello di acquistarlo per poi girarlo in prestito in una squadra estera.

Da qui la decisione dello statunitense di prendersi ancora del tempo prima di dire un sì definitivo ai nerazzurri. Ora la trattativa è definitivamente saltata e nelle prossime settimane il suo entourage dovrà trovare una nuova soluzione visto che una permanenza al Venezia sembra essere improbabile.

La fumata nera conferma la volontà dell’Inter di non cedere ai giochetti dei procuratori. La linea di Oaktree è stata chiara sin dall’inizio: no ai ‘ricatti’. Una indicazione che il duo formato da Ausilio e Baccin hanno seguito alla perfezione in questa trattativa e lo faranno anche in futuro.

Per vestire la maglia del club campione d’Italia, quindi, i giocatori dovranno stare alle condizioni dei nerazzurri altrimenti non si arriverà all’accordo. Un qualcosa che in futuro potrebbe portare la dirigenza a cambiare magari obiettivi rispetto a quelli iniziali.