Stretta di mano Inter-Bologna: affare ‘prenotato’ per il 2025

L’Inter si prepara a formalizzare un colpo per l’anno prossimo: occhi in casa Bologna, il rinforzo per il 2025 è stato scelto da Marotta

La vittoria del ventesimo Scudetto con annessa seconda stella è ormai un lontano ricordo. L’Inter vuole fare tabula rasa e ripartire da capo per confermarsi la squadra più forte d’Italia. E chissà, con i giusti innesti, riuscire ad arrivare a conquistare pure la Champions League dopo quattordici anni di digiuno.

Il calciomercato estivo da questo punto di vista ha dato una grossa mano e le firme di Martinez, Taremi e Zielinski sono oro colato seppur una minima parte dell’ambizioso progetto interista. Ad ogni modo la lungimiranza della dirigenza nerazzurra starebbe spingendo l’Inter a valutare anche i colpi per le prossime stagioni: in particolar modo si pensa al 2025, quando molto della rosa di Simone Inzaghi potrebbe finire per cambiare. Si sa come Beppe Marotta sia uomo navigato e di grande esperienza nel mondo del calcio, che ha fatto della sua prerogativa principale le tempistiche.

E così, come già accaduto anche nel recente passato, il presidente dell’Inter ha intenzione di giocare d’anticipo sulla concorrenza per garantire alla rosa nerazzurra di accogliere i migliori talenti del panorama italiano ed europeo. A tal proposito uno dei primissimi colpi dell’Inter del futuro potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Dal Bologna ai campioni d’Italia, tutto deciso per il 2025.

Dal Bologna all’Inter: affare a sorpresa

Una delle posizioni che la dirigenza campione d’Italia ha intenzione di rafforzare, soprattutto per il futuro, è la difesa. La soluzione che Marotta avrebbe segretamente portato avanti è uno dei gioielli più interessanti del Bologna. I felsinei sembrano ormai d’accordo per cederlo ai nerazzurri.

Si parla di Sam Beukema, centrale olandese di 25 anni che potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per la compagine meneghina. La dirigenza sembrerebbe poterne parlare con il Bologna che però lo terrà con sé per un’altra stagione. Poi la sempre più probabile cessione all’Inter. Nel 2025, infatti, il club campione d’Italia in carica saluterà in via ufficiale sia de Vrij che Acerbi, ambedue in scadenza contrattuale e lontani dal potenziale rinnovo. A questo punto l’ex AZ Alkmaar, arrivato in Emilia un anno fa per 9 milioni di euro, sarebbe una grande opportunità.

Beukema per il 2025 è un’idea che la dirigenza di Viale della Liberazione non ha la minima intenzione di lasciarsi scappare, con Marotta che potrebbe quindi parlarne con la dirigenza rossoblù e ‘bloccare’ il talentuoso centrale classe ’98 per poi farlo approdare ad Appiano Gentile con un anno di esperienza in più sulle spalle. Nella sua prima ed unica stagione con il Bologna, Beukema ha collezionato 33 presenze, con 2 reti ed 1 assist per i compagni.