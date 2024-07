Lautaro è un fiume di lacrime: ripostate le immagini

Per Lautaro è forse il migliore momento della sua carriera. E alcune immagini ripostate sui social hanno fatto il giro del web in poco tempo.

È tempo di vacanze per Lautaro Martinez. L’argentino, autore di una stagione molto importante tanto da essere uno dei favoriti per il Pallone d’Oro, si sta godendo un periodo di relax insieme alla sua famiglia. Ancora circa due settimane per ricaricare le pile e poi il ritorno a Milano per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. Si preannuncia una annata impegnativa visto le diverse partite in programma, ma il Toro vuole dare continuità a quanto fatto vedere negli scorsi mesi.

In attesa di riprendere gli allenamenti, sta facendo il giro del web una immagine di Lautaro in lacrime. Foto che conferma i sacrifici fatti per arrivare dall’argentino per raggiungere questi risultati. L’attaccante dell’Inter sembra essere arrivato alla sua maturità calcistica e il Pallone d’Oro potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta di una stagione che, come detto in precedenza, lo ha visto protagonista con l’Inter e non solo.

Sappiamo che per Lautaro ci sono stati anche periodi complicati. Nelle scorse stagioni il capitano nerazzurro ha attraversato anche lunghe settimane senza trovare la via della rete. Momenti non semplici che sono stati superati grazie all’aiuto dei compagni, della squadra, ma, soprattutto, della moglie Augus. Ed è proprio lei che nelle ultime ore ha ripostato sui social una immagine di Lautaro in lacrime dopo la vittoria della Coppa America con una dedica speciale.

Lautaro e le lacrime: una foto che emoziona

“So quanto sacrificio ci sia dietro a quelle lacrime. Enorme“, si legge nel post della signora Lautaro. Una dedica che conferma i momenti complicati trascorsi da Lautaro, ma anche la grande capacità di rialzarsi e di prendersi la scena come fatto in questa stagione attraverso prestazioni di livello e gol decisivi.

Per lui l’ultima annata è stata da sogno tanto che si parla della possibilità di vincere il Pallone d’Oro. Un trofeo che sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione perfetta. Ma Lautaro non ha nessuna intenzione di fermarsi qui. Dall’8 agosto ritornerà ad allenarsi con l’Inter nella speranza di poter ottenere dei risultati importanti. L’obiettivo è quello di dare continuità alle prestazioni per poi riuscire magari ad alzare qualche trofeo internazionale. Non sappiamo se questo succederà, ma su una cosa siamo certi: l’argentino è pronto ad essere ancora una volta protagonista in campo.