Dalla Juventus all’Inter, il colpo accende il mercato

Il colpo che infiamma l’estate può avvicinarsi presto alla realizzazione: dalla Juve all’Inter, finalmente ci siamo

Poco più di quattro settimane e la sessione estiva di calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti. Lo sa bene l’Inter che sta valutando da qui a fine agosto le prossime mosse da concretizzare per mantenere il gap sulle rivali in Serie A e tornare a sognare concretamente la Champions League.

Una delle zone del campo dove vi sarà maggiore movimento è sicuramente la retroguardia, coi dovuti accorgimenti per completare il gruppo da consegnare a Simone Inzaghi, magari prima dell’esordio in campionato in casa del Genoa. E tra le priorità oltre alla possibilità di rimpiazzare l’infortunato Buchanan, non può che esservi la firma di un centrale difensivo alternativo ai titolari ma che nel tempo possa integrarsi e diventare indispensabile nello scacchiere nerazzurro.

Occhi in Serie A, in casa Genoa, dove un nome in particolare sta attirando l’attenzione della dirigenza nerazzurra. Non il talentuosissimo Gudmundsson per il quale qualche speranza Marotta continua a coltivarla nonostante le secche smentite arrivate dalla Ligura. L’Inter, che ricerca un colpo importante in difesa come alternativa ai titolari, ha posto le sue attenzioni su Johan Vasquez.

Inter, colpaccio dalla Premier: via al prestito

Il 25enne messicano, dopo aver vissuto un’ottima annata in prestito alla Cremonese, è rientrato al Genoa dove ha assunto un ruolo da protagonista in Serie A agli ordini di Alberto Gilardino con 38 presenze, 2 gol e 1 assist all’attivo. Una pedina fondamentale per il ‘Grifone’ che adesso deve fare i conti con il forte interesse dell’Inter.

A margine dell’Assemblea di Lega, il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha chiuso le porte all’addio del forte difensore gelando – di fatto – la dirigenza interista. E così Beppe Marotta sembrerebbe pronto a ritornare su un nome che già nel recente passato ha infiammato i cuori dei tifosi nerazzurri. Si parla di Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal sul quale da tempo vi è anche il forte interesse della Juventus. Il polacco, classe 2000, ha un lungo contratto con l’Arsenal fino all’estate 2028.

Nonostante ciò quello che filtra è la reale e concreta possibilità che il centrale possa tornare in Serie A, dopo l’esperienza allo Spezia. Marotta vuole regalare a Inzaghi un gioiello di alto calibro e Kiwior sarebbe la scelta ideale da affiancare a Bastoni, de Vrij, Pavard e Bisseck. Ci sarà da attendere e l’Inter non ha fretta.

L’idea è quella di portare avanti, senza forzare la mano, la possibilità di un prestito di Kiwior da qui a fine agosto. Uno scenario che farebbe felice in primis Simone Inzaghi, che in Champions League punterà su un attacco sempre più esplosivo dietro al quale dovrà esservi una difesa impenetrabile. Il colpo Kiwior potrebbe essere davvero dietro l’angolo.