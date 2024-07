Il Milan chiude con lo ‘sconto’: Asllani, addio all’Inter

Il Milan rischia di fare uno ‘sgarbo’ ai cugini dell’Inter. I rossoneri lavorano per chiudere un’operazione che potrebbe coinvolgere Asllani.

Il Milan inizia a muoversi in questo mercato e una operazione potrebbe creare non pochi problemi all’Inter. Stando a quanto riferito da calciomercato.it, i rossoneri sarebbero al lavoro per chiudere un colpo importante che coinvolgerebbe indirettamente anche i nerazzurri e Asllani.

Il centrocampista albanese è il primo nome per un club e una cessione potrebbe far entrare quei soldi che servono per bussare alla porta dell’Inter e chiedere l’ex Empoli. Per questo motivo il futuro in nerazzurro del regista sembra essere nelle mani del Milan di Fonseca. Se i rossoneri si muoveranno concretamente per un obiettivo, allora la situazione non si metterebbe bene per i nerazzurri. In caso contrario le possibilità di una permanenza aumenterebbero.

Calciomercato: il Milan inguaia l’Inter, saluta Asllani

La prima parte di calciomercato del Milan è stata di attesa. I rossoneri hanno preferito fare tutte le valutazioni del caso per individuare i giusti obiettivi ed ora sono pronti a muoversi. Chiuso l’acquisto di Morata, ora uno dei principali obiettivi è sicuramente un centrocampista. Fofana e Samardzic rappresentano i profili in pole position, ma attenzione ad un nome che ben presto potrebbe scalare la classifica e issarsi in cima alla lista del duo Furlani-Moncada.

Il nome in questione è quello di Amrabat. Il centrocampista non è stato riscattato dal Manchester United e difficilmente resterà a Firenze la prossima stagione Una situazione che i rossoneri seguono con attenzione e non è da escludere che nel giro di qualche giorno possano decidere di sondare il terreno per vedere la fattibilità dell’operazione.

La Viola chiede 15 milioni per lasciar partire il giocatore, il Milan ne vorrebbe spendere 10. Una forbice non complicata da colmare. In caso di fumata bianca, la squadra toscana avrebbe i soldi a disposizione per provare l’assalto ad uno dei principali obiettivi di questo calciomercato.

Il club di Commisso, infatti, non ha mai mollato la presa su Asllani e l’eventuale cessione di Amrabat potrebbe portare nelle casse parte di quei 30 milioni di euro che potrebbero servire per strappare il sì dell’Inter e dello stesso calciatore. Nonostante il poco spazio trovato, il regista albanese è importante per Inzaghi.

Ma davanti ad una offerta importante e ad un ruolo primario, forse entrambi potrebbero dire di sì al trasferimento. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi su tutti e due i fronti.