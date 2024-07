La vendetta è servita, Marotta brucia la Juve: all’Inter in prestito con diritto di riscatto

Beppe Marotta è pronto a regalare all’Inter un colpo da capogiro: Juve distrutta, arriva l’anticipo per il gioiello corteggiato da Giuntoli

Le strategie di mercato in casa Inter sono in continua evoluzione. E così la dirigenza campione d’Italia starebbe lavorando ad un colpo da sogno che lascerebbe a mani vuote la Juventus. Anticipo secco su Giuntoli e bianconeri battuti sul tempo: ora Beppe Marotta fa sul serio.

Nella ricerca di un laterale che possa rimpiazzare l’infortunato Buchanan, l’Inter ha pensato anche a Juan Cabal. Come un fulmine a ciel sereno, però, ad anticipare i nerazzurri nella corsa al gioiello dell’Hellas Verona è stata la Juventus. Oltre 12 milioni per il laterale colombiano che pareva ad un soffio dall’Inter. E a questo punto la dirigenza di Viale della Liberazione è costretta a rivolgere le proprie attenzioni altrove.

Una beffa che fa male e che adesso potrebbe venire ricambiata in maniera certosina da Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter è infatti pronto a accelerare per un gioiello che da tempo piace sia ai nerazzurri che alla Juventus. E dopo essere stato dato molto vicino alla squadra di Thiago Motta, adesso si potrebbero spalancare le porte della Pinetina. Spuntano i primi dettagli del colpaccio, i tifosi bianconeri stentano a crederci.

Dalla Premier all’Inter: Juve anticipata

Una delle priorità sulle quali la dirigenza interista sta in questo momento lavorando sodo riguarda la difesa. Tra un anno scadranno i contratti di Acerbi e de Vrij e pare proprio che non verranno rinnovati. Ecco perché già ora la ricerca di un centrale difensivo di alto livello è diventata prioritaria.

Ed il nome in cima alla lista di Marotta non può non essere quello di Jakub Kiwior, gioiello che all’Arsenal potrebbe aver finito la sua avventura. Il polacco, infatti, con la firma di Calafiori rischia di ritrovarsi con sempre meno spazio agli ordini di Arteta. E i ‘Gunners’ stanno seriamente valutando l’idea di aprire alla cessione: l’Inter, a questo punto, è in primissima fila. La dirigenza campione d’Italia vorrebbe chiudere il prima possibile l’affare, visto che Kiwior è un pupillo di Thiago Motta e la Juventus lavora da mesi alla possibilità di portarlo a Torino.

Le quotazioni per l’approdo del 24enne sembrerebbero quindi in rialzo e non è da escludere che i ‘Gunners’, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2028 e l’acquisto di Calafiori, possano aprire al prestito con diritto di riscatto. Una soluzione ritenuta ideale dai vertici nerazzurri che in questo modo non dovrebbero svenarsi dal punto di vista economico, valutando il rendimento del polacco prima di pensare all’acquisto a titolo definitivo tra un anno. La Juve è avvisata: Kiwior potrebbe avvicinarsi a grandi passi ai campioni d’Italia.