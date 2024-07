Assalto in casa Bologna: l’Inter pronta a piazzare il colpo

Beppe Marotta valuta il colpo dal Bologna: occhio all’affare last minute, ecco quanto chiedono i felsinei per il titolarissimo

Un’estate lunghissima attende l’Inter campione d’Italia. Dopo lo Scudetto, i nerazzurri sono chiamati a confermarsi ai vertici del calcio italiano, con l’idea di provare ad arrivare fino in fondo anche in Champions. Cruciale, a tal proposito, le prossime scelte di mercato.

Beppe Marotta ha fino ad ora puntellato il gruppo nerazzurro con acquisti di qualità, spesso e volentieri a costi contenuti o quasi del tutto nulli. Basti pensare agli svincolati Zielinski e Taremi che rischiano di fare le fortune dell’Inter già nell’immediato futuro. Alternative di grande qualità per provare a piazzarsi ancora una volta davanti a tutti.

Ma non è finita qui, perché si fanno strada anche numerose ipotesi che riguarderebbero le cessioni, l’ultima delle quali potrebbe riguardare la porta. Con Yann Sommer nel mirino del PSG, se Donnarumma finisse al Manchester City.

Ma anche la possibilità sempre più concreta di un addio in attacco. Marko Arnautovic non è più una priorità per Simone Inzaghi che brama ricevere un ultimo grande colpo per completare il reparto già carico di talento esperienza, con Lautaro Martinez, Thuram e il neo arrivato Taremi. Un mese o poco più alla chiusura ufficiale del calciomercato e intanto la dirigenza di Viale della Liberazione ha già in mente un affare che renderebbe certamente felici i tifosi dell’Inter.

Dal Bologna all’Inter: è un grande affare

Fari puntati in Serie A, in particolar modo a Bologna, dove un gioiello che già l’anno scorso ha brillato agli ordini di Thiago Motta potrebbe rappresentare una pedina preziosissima pure per mister Inzaghi. Occhio alla sorpresa last minute: l’Inter può pensare all’offerta.

Jhon Lucumi è stato senz’altro uno dei centrali di maggiore impatto e rendimento nella stagione da poco conclusa. Anche grazie al talento del difensore colombiano il Bologna è riuscito spesso e volentieri a blindare la difesa e a qualificarsi in Champions League: un traguardo storico nel quale il contributo di Lucumi è evidente. 26 anni, di piede mancino come richiesto da Simone Inzaghi, il contratto del giocatore colombiano scadrà tra due anni. A questo punto ci sarebbe già la cifra che metterebbe d’accordo Inter e Bologna.

All’Inter piace molto Lucumi ma i felsinei per il momento hanno sparato alto: servirebbero 25 milioni di euro, non meno, per convincere il Bologna a lasciarlo partire da qui a qualche settimana. Ci sarà ora da capire se e come si muoverà la società meneghina, alla costante ricerca di un centrale che possa garantire un rendimento all’altezza della situazione. E Lucumi, dopo l’exploit dello scorso anno, potrebbe diventare una pista concreta.