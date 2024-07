Colpo di scena Hermoso: annuncio UFFICIALE del club

Hermoso è senza squadra dallo scorso 30 giugno, quando è scaduto il suo contratto con l’Atletico Madrid. Le ultime

Siamo al 24 luglio, manca davvero pochissimo all’inizio dei campionati eppure tanti calciatori illustri sono ancora senza squadra. Svincolati, per dirla con precisione. Tra questi Mario Hermoso Canseco, conosciuto semplicemente come Hermoso. 29 anni compiuti lo scorso 18 giugno, dodici giorni prima l’addio ufficiale a zero dall’Atletico Madrid dopo 5 anni, 174 presenze e 1 Liga vinta.

Lo vorrebbe la dirigenza, soprattutto Simone Inzaghi per completare il pacchetto arretrato. Per riempire la casella del vice Bastoni, ma Oaktree finora ha fatto muro. Le linee guida del fondo californiano sono diverse, nonostante le genuflessioni dei soliti noti nei giorni dell’insediamento, del predecessore Zhang. Molto meno campo libero per Marotta e Ausilio, che uno svincolato del livello di Hermoso – a prescindere della reale necessità – non se lo sarebbero lasciati scappare.

Va detto che a inizio estate, o forse anche un po’ prima l’Inter disse no agli intermediari italiani che proposero il cartellino di Hermoso, già certo di andare via da Madrid. D’altronde la difesa era completa, al massimo sarebbe servito un nuovo centrale più giovane visti età e acciacchi fisici di Acerbi e de Vrij. Poi l’infortunio di Buchanan, con dirigenza e tecnico che hanno deciso di rimpiazzare il canadese non con un pari ruolo bensì con un difensore di piede mancino, ha spalancato le porte al classe ’90 madrileno. Però solo virtualmente…

Hermoso è stato riproposto in viale della Liberazione, con l’ok arrivato pressoché subito. Ma Oaktree ha detto no, uscendo per la prima volta allo scoperto circa la sua strategia sportiva ed economica per il club nerazzurro. Una strategia che, viste le premesse, non sembra essere così diversa da quella (tanto criticata) di Red Bird per il Milan. Il fondo è stato chiaro: stop all’acquisto di calciatori non più giovani e con ingaggi alti, la richiesta di Hermoso è infatti intorno ai 4-4,5 milioni netti per i prossimi tre anni. Escludendo le commissioni.

No dell’Inter e campo libero per le altre? Così sembrava, anche se più per il Napoli che per il Milan, al quale è stato proposto di recente. Ma i rossoneri sono vicini a chiudere per Pavlovic del Salisburgo. Con gli azzurri l’affare veniva dato a un passo da diverse fonti, è stato scritto che fosse una richiesta precisa di Antonio Conte.

Dall’Inter al Napoli, niente Serie A per Hermoso: “Non fa parte degli obiettivi”

Il Napoli ha effettivamente trattato a lungo Hermoso, raggiungendo probabilmente una bozza di intesa. Ma stando alle ultime indiscrezioni, lo stesso Conte in ritiro ha apprezzato particolarmente il brasiliano Natan, togliendolo alla fine dal mercato. In sostanza agli azzurri non servirebbe più un terzo centrale, dopo gli acquisti già ufficiali di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno.

Attraverso un tweet alquanto discutibile e non sorprendente visti i ‘precedenti’, stamattina il Napoli ha ufficialmente chiuso alla possibilità dell’ingaggio di Hermoso, in risposta alle ultime notizie pubblicate da ‘Tuttosport’.

Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 24, 2024

Hermoso rischia così di rimanere col cerino in mano. Allo stato attuale il suo prossimo futuro non sarà in Serie A, a meno di un clamoroso ripensamento di Oaktree…